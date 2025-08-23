  1. Clients Privés
Super League La folle histoire du promu se poursuit : Thoune balaie Zurich 4-0 !

ATS

23.8.2025 - 19:58

De retour en Super League cette saison, le FC Thoune poursuit son sans-faute. Les Bernois ont signé une quatrième victoire en quatre matches samedi sur la pelouse du FC Zurich (4-0).

Zurich – Thoune 0-4

Super League | 4ème journée | Saison 25/26

23.08.2025

Keystone-SDA

23.08.2025, 20:28

Les joueurs de Mauro Lustrinelli ont parfaitement rebondi une semaine après avoir pris la porte au premier tour de la Coupe de Suisse contre Breitenrain (Promotion League). lls ont dominé un pâle FCZ, qui a terminé à 10 après l'expulsion du Sénégalais Philippe Keny (87e) pour sa première apparition en Super League.

Super League. Un promu dans l’histoire ? Thoune vise la passe de quatre

Super LeagueUn promu dans l’histoire ? Thoune vise la passe de quatre

Elmin Rastoder (14e) a ouvert la marque pour Thoune après un début de match dominé par les Zurichois, avant que Franz-Ethan Meichtry ne double la mise avec un joli numéro (41e). L'inévitable Christopher Ibayi, auteur de son quatrième but en quatre matches de Super League, a alourdi la marque après le thé (59e), et Valmir Matoshi a clos le spectacle dans le temps additionnel (92e).

Super League. Un début de saison de rêve : trois sur trois pour Thoune

Super LeagueUn début de saison de rêve : trois sur trois pour Thoune

Après avoir battu Lugano, Lausanne, Lucerne et donc Zurich, Thoune prend seul les commandes du championnat en attendant le Saint-Gall – Lucerne prévu dimanche. Le club de l'Oberland bernois accueillera Grasshopper samedi prochain pour tenter de prolonger encore un peu ce début d'exercice rêvé, et historique pour un promu.

