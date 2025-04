L'attaquant néerlandais Damienus Reverson (21 ans) a prolongé son contrat avec le FC Zurich jusqu'en 2029. La précédente entente allait jusqu'en 2026.

Damienus Reverson a prolongé jusqu’en 2029. IMAGO/Sergio Brunetti

Keystone-SDA ATS

Formé à Ajax Amsterdam et AZ Alkmaar, Reverson est arrivé chez les M21 du FCZ en décembre 2024. Il a vite montré ses qualités et a débuté en première équipe le 19 janvier 2025. Depuis, il a fait sept apparitions et marqué un but.