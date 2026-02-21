  1. Clients Privés
Super League Le FC Zurich remporte le derby de la Limmat

ATS

21.2.2026 - 22:33

Le FC Zurich a remporté le derby de la Limmat contre son rival Grasshopper samedi lors de la 26e journée de Super League. Vainqueur 2-1, le FCZ revient à cinq points du top 6.

GC – Zurich 2-1

GC – Zurich 2-1

Super League | 26ème journée | Saison 25/26

21.02.2026

Keystone-SDA

21.02.2026, 22:33

21.02.2026, 23:15

Les joueurs de Dennis Hediger ont ouvert le score en première mi-temps sur un but de Damienus Reverson (31e). Ils ont accentué leur avance après le thé grâce à Philipp Kény (51e). La réduction du score de Luke Plange à la 81e n'a pas changé l'issue de ce derby.

Au classement, le FC Zurich revient à cinq points des Young Boys et du top 6. Les Bernois jouent dimanche à Sion (14h00). Grasshopper reste de son côté bien ancré au 11e rang, celui du barragiste.

