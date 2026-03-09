  1. Clients Privés
Super League Zurich met fin à sa collaboration avec Johan Vonlanthen

ATS

9.3.2026 - 21:28

Le FC Zurich et Johan Vonlanthen se séparent. Comme l'a annoncé le club de Super League dans un communiqué de presse lundi, le contrat avec l'entraîneur assistant et coach individuel de la première équipe a été résilié avec effet immédiat.

L'entraîneur adjoint du FC Zurich, Johan Vonlanthen, ici lors du match entre Zurich et Lausanne en 2025 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.03.2026, 21:28

L'ancien international suisse a rejoint le FCZ en janvier 2024 et a d'abord travaillé comme entraîneur des attaquants et entraîneur technique auprès de l'académie ainsi qu'auprès de la section féminine du FCZ.

Fin avril 2024, il a rejoint le staff technique de la première équipe, où il a pris en charge les fonctions d'entraîneur assistant et de coach individuel.

Le dernier match du FC Zurich

Servette – Zurich 2-1

Servette – Zurich 2-1

Super League | 29ème journée | Saison 25/26

07.03.2026

