Super League Le FC Zurich sort du cauchemar avec un succès fou

ATS

8.11.2025 - 20:16

Après cinq défaites de rang, le FC Zurich a redonné un signe de vie. Le FCZ s’est imposé 3-2 devant le FC Lucerne après avoir pourtant été mené 2-0 jusqu’à l’appel du dernier quart d’heure.

Zurich – Lucerne 3-2

Zurich – Lucerne 3-2

Super League | 13ème journée | Saison 25/26

08.11.2025

Keystone-SDA

08.11.2025, 20:16

08.11.2025, 21:01

L’expulsion de Taisei Abe pour une faute sur Steven Zuber sanctionnée d’un penalty a bouleversé le scénario de cette rencontre. A la rue depuis le coup d’envoi, les Zurichois pouvaient nourrir l’espoir de renverser la table avec un homme de plus et un seul but de retard. Ils y sont parvenus grâce à une volée de Matthias Phaëtan (79s) et un nouveau penalty, transformé imparablement à la 92e par Philippe Kény en face d’une Sudkurve qui n’en croyait pas ses yeux.

A Winterthour face à la «lanterne rouge», les Grasshoppers ont cueilli un succès 1-0 sans prix. Il a été acquis à la... 92e minute grâce au joker Nikolas Muci. Pour Winterthour, la pilule est bien amère dans la mesure où la VAR avait annulé quatre minutes plus tôt un but d’Andrin Hunziker pour un hors-jeu de quelques centimètres. Winterthour accuse désormais 7 points de retard au classement sur son adversaire du jour...

Winterthour – GC 0-1

Winterthour – GC 0-1

Super League | 13ème journée | Saison 25/26

08.11.2025

