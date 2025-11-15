  1. Clients Privés
Super League Le FCZ prolonge l’intérim de Hediger pour se laisser du temps

ATS

15.11.2025 - 16:55

Dennis Hediger restera entraîneur intérimaire du FC Zurich jusqu'au terme de l'année, a indiqué le club. Le FCZ veut se donner le temps de choisir soigneusement et sans pression son nouvel entraîneur.

Dennis Hediger restera entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de l’année.
Dennis Hediger restera entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de l’année.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.11.2025, 16:55

15.11.2025, 17:10

Hediger (39 ans) aura un nouvel assistant à ses côtés en la personne d'Ercüment Sahin, ancien joueur du FCZ pour qui il a marqué 68 buts en deux passages. Sahin, qui est en possession de la licence UEFA Pro, travaille dans le secteur jeunesse du FC Zurich. Cette année, il a mené les M18 au titre de champion de Suisse.

Dennis Hediger avait été propulsé entraîneur ad intérim du FCZ après le limogeage du Néerlandais Mitchell van der Gaag en octobre.

