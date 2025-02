Le FCZ sur les dents : «Espérons que cette affaire ne soit pas trop grave»

Le défenseur du FC Zurich, Daniel Denoon, a été arrêté par la police mardi pour «suspicion de délit contre le patrimoine». Si les détails exacts de l’affaire n'ont pas encore été révélés, son entraîneur Ricardo Moniz s'est exprimé sur le sujet ce mercredi.

Choc au FCZ : Daniel Denoon a été arrêté mardi. IMAGO/Sergio Brunetti

Jan Arnet/trad Clara Francey

Mais que se passe-t-il avec Daniel Denoon ? Comme l'a dévoilé le «Blick» ce mardi, le défenseur de 21 ans du FCZ a été arrêté par la police. Cette information a été confirmée par le Ministère public du canton de Zurich, qui a précisé qu’il s'agissait d'une procédure judiciaire liée à «une suspicion de délit contre le patrimoine». Le principe de présomption d'innocence reste de mise.

Mercredi, l'entraîneur du FCZ, Ricardo Moniz, s'est exprimé devant les médias, non pas au sujet de Denoon, mais dans le cadre de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Les Zurichois affrontent Winterthour à la Schützenwiese jeudi. Daniel Denoon ne devrait probablement pas être du déplacement, bien que Moniz ait déclaré que le défenseur pourrait «peut-être rejouer dès demain».

L'entraîneur du FC Zurich a confié avoir été «naturellement surpris» en apprenant l'arrestation de Daniel Denoon mardi. «Ce n'est pas à moi de décider quand Daniel pourra être de nouveau disponible. Ce que je peux dire, c'est que je soutiens tous mes joueurs, dans les bons comme dans les mauvais moments. Actuellement, c'est une période difficile pour lui. En tant qu'entraîneur, il est de mon devoir d'être là pour lui», a déclaré le technicien néerlandais.

Une «vieille histoire» ?

On ne sait pas encore si le Ministère public a requis la détention provisoire pour Daniel Denoon. «C'est un bon garçon, un garçon introverti. Cette affaire semble remonter à des faits du passé», a déclaré Ricardo Moniz. Le défenseur central n'était pas présent à l'entraînement de mercredi. Le FC Zurich n'a, pour l'instant, fourni aucune information supplémentaire sur l'affaire.

Le directeur sportif du club, Milos Malenovic, s'est également exprimé sur l'affaire lors de la conférence de presse. Il a lancé avec humour : «On a tous été jeunes, même si on n'a pas tous fini derrière les barreaux.» Plus sérieusement, il a ajouté : «Nous devons attendre de voir comment la situation évolue. Dès que nous en saurons plus, nous le communiquerons. Nous espérons qu'il va bien et que cette affaire ne soit pas trop grave. Apparemment, il s'agirait d'une vieille histoire, mais je n'en sais pas plus.»

