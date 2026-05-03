Le festival de Sion fait le bonheur de Thoune, sacré champion !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Le festival de Sion fait le bonheur de Thoune, sacré champion !

ATS

3.5.2026 - 16:02

Le FC Thoune est officiellement champion de Suisse! Promu en Super League cette saison, le club bernois a fêté son premier sacre dimanche après la défaite de son dauphin Saint-Gall contre Sion (3-0).

St-Gall – Sion 0-3

St-Gall – Sion 0-3

Super League | 35ème journée | Saison 25/26

03.05.2026

Keystone-SDA

03.05.2026, 16:02

03.05.2026, 17:34

Dominés par l'enjeu tant le week-end dernier devant leur public (défaite 1-0 contre Lugano) que samedi à Bâle (défaite 3-1), les Thounois ont eu besoin d'un coup de pouce pour finaliser leur sensationnel exploit. Ils peuvent remercier le FC Sion, qui a signé une nouvelle performance de choix en s'imposant à Saint-Gall.

Les Valaisans ont remporté un quatrième match consécutif sans encaisser de but. Leur gardien Anthony Racioppi, certes bien aidé par sa barre transversale ce dimanche, n'a plus été battu depuis le 21 mars.

Le conte de fées de Thoune. De promu à champion : un exploit qui dépasse l’entendement

Le conte de fées de ThouneDe promu à champion : un exploit qui dépasse l’entendement

Kololli et Chouaref s'illustrent

En Suisse orientale, les joueurs de Didier Tholot ont su rebondir après une intervention zélée de la VAR et l'annulation du premier but de Josias Lukembila (18e). Benjamin Kololli a finalement ouvert le score à la 43e d'une jolie talonnade, à la suite d'un temps fort saint-gallois.

Ce but a mis Sion en confiance, et le quatrième de Super League a ensuite déroulé en deuxième période. Ilyas Chouaref a marqué le 2-0 sur un exploit personnel après un long dégagement de Racioppi (63e) et Théo Berdayes a inscrit le 3-0 de la tête sur un corner bien botté par Kololli (76e).

Cette belle victoire permet donc à l'Oberland bernois de célébrer ses champions. Et à Sion de revenir provisoirement à deux points du podium et de Lugano (3e), avant le match des Tessinois chez les Young Boys (16h30).

Kastriot Imeri :

Kastriot Imeri : "c'est complètement fou !"

Réaction du milieu de terrain après l'officialisation du titre de champion de Suisse pour le FC Thoune. Après deux saison compliquées, ce sacre à une certaine saveur pour le Genevois.

03.05.2026

Les plus lus

Déclaré mort, il «ressuscite» trois heures plus tard !
Alexandra Lamy: «J'ai hurlé et une voiture s'est arrêtée»
Ils voulaient «se déconnecter un peu», ils ne sont jamais repartis !
Le festival de Sion fait le bonheur de Thoune, sacré champion !
France: des dizaines de milliers de fêtards investissent illégalement un terrain militaire
Dupont-Aignan: «Il faut se dégager le plus vite possible» de l'UE