La Super League ne parvient pas à éviter le déclassement

La Super League 2025/26 s'est achevée sur un constat sans appel: le football suisse peine à tenir la comparaison avec les autres championnats européens. Côté romand, seul Sion jouera l'Europe la saison prochaine.

Stéphane Lichtsteiner et consorts devront trouver des solutions pour réhausser le niveau de la ligue l'année prochaine. Keystone

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Avec la victoire du néo-promu Thoune, la cuvée 2025/26 s'est révélée surprenante. Si l'équipe de l'Oberland bernois tentera de défendre les couleurs de la Suisse en Ligue des champions, la faiblesse des équipes historiques comme Young Boys et Bâle inquiète jusqu'au plus haut niveau.

Le CEO de la SFL Claudio Schäfers a d'ailleurs laissé transparaître son inquiétude lors d'un entretien accordé à Keystone-ATS: «Nous sommes confrontés à un manque de constance chez plusieurs clubs et sur plusieurs saisons. Pour le coefficient sur cinq saisons, il ne suffit pas qu'un club réalise une seule bonne campagne.»

Actuellement 16e au classement UEFA, lequel détermine le nombre d'équipes qualifiées pour les Coupes d'Europe, la Suisse se doit de revenir au plus vite dans le top 15 européen. «Le coefficient a des répercussions concrètes sur les places de départ, les voies de qualification, les recettes et, par conséquent, sur les possibilités de développement des clubs», a soutenu le dirigeant, pour qui le déclassement du championnat national est un «signal important».

Le Bernois a également indiqué que la formule actuelle de Super League sera réévaluée: «Nous devons nous demander si, sur plusieurs saisons, le championnat sous cette forme génère suffisamment de suspense, mais nous ne devons pas non plus perdre de vue l'équité sportive, l'attractivité économique et la charge globale du calendrier». Donner un moyen de jouer l'Europe aux équipes du Relegation Group fait partie des pistes étudiées, a-t-il confié.

Sion et Tholot, ça fonctionne

La meilleure performance romande de la saison est évidemment celle de Sion, qui a terminé à la 4e place du championnat. Le club a terminé sa saison sur une série de 10 matches sans défaite. A la faveur du succès de St-Gall face au Stade Lausanne-Ouchy en finale de Coupe de Suisse, les Valaisans disputeront le 2e tour qualificatif de la Conference League pour tenter de disputer leur première phase finale européenne depuis leur campagne d'Europa League en 2015/16.

A l'image de Genève, les Sédunois sont montés en puissance au fil de la saison, ne concédant que deux de leurs sept défaites en championnat après la reprise de janvier. Seule véritable déception pour les hommes de Didier Tholot, l'élimination en quart de finale de Coupe de Suisse face à Grasshopper alors qu'ils menaient 2-0 à un quart d'heure du terme. Un résultat rageant dans la compétition fétiche des Valaisans, qui n'a pas empêché la reconduction du technicien français jusqu'en juin 2029.

Le Servette de Gourvennec se relève

Après un début de saison catastrophique qui a vu le SFC être éliminé de toutes les compétitions européennes et le coach Thomas Häberli être débarqué après deux journées de championnat, les Grenat ont relevé la tête en fin de saison pour terminer à la 8e place. Pour ne concéder qu'une seule défaite lors des quinze dernières sorties de ses protégés, Jocelyn Gourvennec a pu compter sur une arrivée cruciale, celle de Junior Kadile.

Débarqué au bout du lac dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, en provenance du club néerlandais d'Almere City, l'attaquant français de 23 ans s'est déjà révélé indispensable avec six buts et dix passes décisives en seulement treize matches. Le club grenat devrait lever l'option d'achat et engager sa nouvelle pépite jusqu'en 2029, comme l'a indiqué le président Hervé Broch à la Tribune de Genève. Un renfort bienvenu pour tenter de terminer dans les places européennes lors du prochain championnat, l'objectif annoncé.

Tout est à refaire pour le LS

Après un joli parcours européen qui l'a vu se hisser jusqu'en 16es de finale de Conference League, le Lausanne-Sport a montré une face moins séduisante en championnat. Les Vaudois ont terminé à la 9e place du classement, bien loin de la performance qui leur avait permis de jouer l'Europe la saison précédente.

Une performance qui a coûté sa place à l'entraîneur allemand Peter Zeidler à la mi-avril, lequel aura passé moins d'un an sur le banc lausannois. Son successeur est toujours inconnu à ce jour, mais le directeur sportif du club a d'ores et déjà annoncé que l'objectif était de terminer à nouveau dans le top 6.