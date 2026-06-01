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Super League Le Lausanne-Sport officialise Luka Elsner sur le banc

ATS

1.6.2026 - 10:06

Le Lausanne-Sport a annoncé lundi la nomination de Luka Elsner en tant qu'entraîneur principal pour la saison prochaine. Le technicien slovène s'est engagé avec le club vaudois jusqu'au 30 juin 2028.

Keystone-SDA

01.06.2026, 10:06

01.06.2026, 10:49

Ancien international slovène ayant grandi en France, Luka Elsner connaît bien les divers championnats européens. Après de premières expériences dans son pays natal, il est notamment passé sur les bancs du Pafos FC, de l’Union Saint-Gilloise, d'Amiens SC ou encore du Standard de Liège.

Un titre en Ligue 2 au palmarès

Ces dernières saisons, Luka Elsner s’est particulièrement illustré en France avec Le Havre AC, qu’il a conduit au titre de champion de Ligue 2 avant d’y assurer le maintien en Ligue 1. Il a ensuite poursuivi sa carrière au Stade de Reims puis au KS Cracovia.

L'éphémère international slovène (une seule sélection) remplace Markus Neumayr et Migjen Basha, qui assuraient l'intérim depuis le départ de Peter Zeidler le 16 avril dernier. Luka Elsner sera accompagné de Dejan Kopasic, qui intègre le staff de la première équipe en qualité d’entraîneur assistant.

«Nous sommes convaincus que Luka Elsner est l’homme idéal pour répondre à notre objectif: installer durablement le club dans le top 6 du football suisse et jouer un rôle important en Coupe de Suisse», a commenté Vincent Steinmann, CEO du Lausanne-Sport, cité dans le communiqué du club.

«Je fonctionne beaucoup à l’humain»

Stéphane Henchoz, directeur sportif du club vaudois, souligne que son nouvel entraîneur «a démontré partout où il est passé sa capacité à faire progresser les joueurs individuellement tout en construisant des équipes compétitives collectivement. Son travail avec les jeunes, sa rigueur, son exigence et sa capacité à bâtir des structures défensives solides ont fortement retenu notre attention.»

Si l'aventure européenne vécue cette saison par le LS sous Peter Zeidler avait offert aux supporters vaudois des émotions historiques, les performances en championnat (9e place finale) leur ont laissé un goût bien plus amer. Luka Elsner souhaite donc renouer avec un public ayant par moments perdu le lien avec son équipe. «Je fonctionne beaucoup à l’humain, assure-t-il. J’ai hâte d’être sur le terrain, de construire quelque chose ensemble et de tout donner pour créer des émotions et des souvenirs forts avec nos supporters. Avec mon staff, nous donnerons tout pour que cette équipe représente fièrement la ville et le club, et donne aux gens l’envie de venir au stade.»

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