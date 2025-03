Changement de cap pour le Lausanne-Sport ! Depuis le 1er mars, la propriété légale du club a été transférée à une société indépendante basée au Royaume-Uni indique le club vaudois.

Vincent Steinmann: le nouvel homme fort du Lausanne-Sport. ATS

Keystone-SDA ATS

Ce transfert a été réalisé dans le but d’éviter tout conflit d’intérêt éventuel avec les deux clubs qui appartiennent à INEOS, Manchester United et Nice, si le Lausanne-Sport devait se qualifier pour une compétition européenne. Demi-finaliste de la Coupe de Suisse et sixième du championnat, le club vaudois a une chance raisonnable de figurer à nouveau sur la scène européenne pour la première fois depuis quinze ans.

La première conséquence de cette décision est la démission du président Leen Heemskerk, à la tête du club depuis mai 2022. Le Néerlandais est remplacé par le vice-président Vincent Steinmann.