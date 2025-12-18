  1. Clients Privés
Super League Le leader Thoune prolonge Meichtry jusqu'en 2030

ATS

18.12.2025 - 17:48

Leader de Super League, le FC Thoune a annoncé la prolongation jusqu'en 2030 du contrat de son milieu offensif Ethan Meichtry (20 ans). Le joueur était jusqu'ici lié jusqu'en 2028.

Ethan Meichtry (à gauche) réussit une excellente saison avec Thoune.
Ethan Meichtry (à gauche) réussit une excellente saison avec Thoune.
ats

Keystone-SDA

18.12.2025, 17:48

18.12.2025, 18:11

Formé dans le club de l'Oberland, Meichtry, qui est international suisse M21, a déjà inscrit six buts cette saison en Super League. «Il se caractérise par son intensité, son insouciance et son instinct. Ensemble, nous voulons continuer d'exploiter son potentiel», a déclaré le directeur sportif Dominik Albrecht sur le site du club.

Super League. Sion prend l’eau en seconde période, Thoune se relance

Super LeagueSion prend l’eau en seconde période, Thoune se relance

