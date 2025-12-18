Leader de Super League, le FC Thoune a annoncé la prolongation jusqu'en 2030 du contrat de son milieu offensif Ethan Meichtry (20 ans). Le joueur était jusqu'ici lié jusqu'en 2028.

Ethan Meichtry (à gauche) réussit une excellente saison avec Thoune. ats

Keystone-SDA ATS

Formé dans le club de l'Oberland, Meichtry, qui est international suisse M21, a déjà inscrit six buts cette saison en Super League. «Il se caractérise par son intensité, son insouciance et son instinct. Ensemble, nous voulons continuer d'exploiter son potentiel», a déclaré le directeur sportif Dominik Albrecht sur le site du club.