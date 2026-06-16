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«Je n'y vois aucun problème» Le LS a choisi son nouveau coach avec l'aide de l'IA !

Daniel Romano

16.6.2026

Pré-sélectionné par l’intelligence artificielle parmi une liste de plus de 30 profils différents, Luka Elsner, le nouveau coach du Lausanne-Sport, proposera un jeu ambitieux et un football actif, qui puisse rendre les fans fiers de leur équipe lorsqu’ils quitteront la Tuilière.

Luka Elsner (au centre) pose aux côtés de Vincent Steinmann, CEO du FC Lausanne-Sport, et de Stéphane Henchoz, directeur sportif du club.
Luka Elsner (au centre) pose aux côtés de Vincent Steinmann, CEO du FC Lausanne-Sport, et de Stéphane Henchoz, directeur sportif du club.
KEYSTONE

Daniel Romano

16.06.2026, 15:57

16.06.2026, 16:04

Mauro Lustrinelli, Ludovic Magnin, et même des noms d’entraîneurs qui ont dirigé des équipes en Champions League. La liste des noms proposés par l’outil artificiel a dépassé les trente suggestions au mois d’avril dernier. Parmi celles-ci, Luka Elsner, pour qui c’est normal aujourd’hui de travailler avec ce genre de support.

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«J’avais déjà été repéré une première fois par l’IA à l’Union St-Gilloise, c’est marrant d’être sorti deux fois dans ces listes», dédramatise le Slovène, qui a fait forte impression lors de sa présentation devant la presse ce mardi. Ambition, exigence, résultats, plaisir, intelligence émotionnelle : les premiers échanges sont prometteurs.

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Développement suit...

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