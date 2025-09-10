Le LS crie sa colère après l'alourdissement de la sanction de Diakité

  1. Clients Privés
«Décision sans précédent» Sanction de Diakité alourdie : le LS crie sa colère

Rédaction blue Sport - CF

10.9.2025

Au lendemain du durcissement de la suspension de Gaoussou Diakité, le Lausanne-Sport s'est fendu d'un communiqué cinglant à l'encontre de la SFL.

Rédaction blue Sport - CF

10.09.2025, 19:55

10.09.2025, 20:03

Lundi, le Lausanne-Sport apprenait que son appel de la sanction de Gaoussou Diakité, expulsé face à Saint-Gall le 31 août, était rejeté par la Swiss Football League (SFL). Pire encore, la sanction du Malien de 19 ans était passée de trois à quatre matches !

FC Lausanne-Sport. La suspension contre Gaoussou Diakité alourdie par la SFL

FC Lausanne-SportLa suspension contre Gaoussou Diakité alourdie par la SFL

«Le joueur a agi en dehors du jeu et lors d'une interruption de match. Son coup a été porté avec une intention directe sans, à priori, une provocation préalable. De plus, il s'était déjà fait remarquer négativement avant cet incident», argumentait le juge unique.

Le LS dénonce une décision «sans précédent»

Si le club vaudois n'a pas réagi dans l'immédiat, il a fini par faire part de son mécontentement mardi, par le biais d'un communiqué publié sur son site Internet.

Le LS dit «regretter profondément la décision du juge de l'ordonnance disciplinaire de la Swiss Football League (SFL) d'alourdir la sanction infligée à son attaquant» et «s'indigne notamment des motivations de cette décision sans précédent».

Selon l'actuel 9e de Super League, «au regard des images, il est impossible de prendre position sur l'existence ou non d'un acte de provocation (notamment verbal) du joueur du FC St-Gall». De plus, le LS dénonce des provocations de ce même joueur à l'encontre de son jeune attaquant malien.

Sanction à l'interne

Le club lémanique pointe également du doigt la gestion de la rencontre, «tendue», par Désirée Grundbacher et ses assistants, qui «n'a selon lui pas permis de désamorcer les tensions et a contribué à l'escalade de certaines situations».

Super League. Lausanne redescend sur terre, Diakité pète les plombs !

Super LeagueLausanne redescend sur terre, Diakité pète les plombs !

Le Lausanne-Sport conclut son communiqué en «rappelant qu'il condamne fermement le geste commis par son joueur, incompatible avec les valeurs sportives et éthiques que le club défend» et révèle que Gaoussou Diakité a été suspendu à l'interne.

Lausanne-Sport – St-Gall 1-2

Lausanne-Sport – St-Gall 1-2

Super League | 5ème journée | Saison 25/26

31.08.2025

