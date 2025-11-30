Nouveau succès de prestige : le LS fait plier le leader Thoune en 16 minutes

  1. Clients Privés
Super League Le LS fait plier le leader Thoune en 16 minutes

Clara Francey

30.11.2025

Le LS s'est offert le scalp du leader Thoune à la Tuilière 2-1 lors de la 15e journée de Super League. Les Lausannois se sont envolés en début de rencontre, menant 2-0 après 16 minutes.

Lausanne-Sport – Thoune 2-1

Lausanne-Sport – Thoune 2-1

Super League | 15ème journée | Saison 25/26

30.11.2025

Keystone-ATS

30.11.2025, 18:30

30.11.2025, 18:44

Après Bâle (5-1) et YB (5-0) en octobre, les hommes de Peter Zeidler se sont offert un nouveau succès de prestige face à l'équipe de l'Oberland bernois. Les Vaudois ont infligé une 2e défaite d'affilée aux Bernois, et ont mis fin à une série de six matches sans victoire face à cet adversaire en Super League.

Super League. Servette et YB se neutralisent au terme d'un match complètement fou

Super LeagueServette et YB se neutralisent au terme d'un match complètement fou

Sur la première occasion du LS, Lekoueiry a envoyé de la tête le ballon au fond des filets pour ouvrir la marque, parfaitement servi par Diakité. Deux minutes plus tard, le défenseur thounois Bamert a commis la faute dans sa surface et offert le penalty du 2-0, transformé par Bair à la 16e.

Alors que l'équipe du coach Mauro Lustrinelli s'est vu refuser un penalty à la 20e par la VAR, les Lausannois sont tout près de marquer le 3-0 à la 42e, d'abord par Lekoueiry puis par Sigua, qui ont vu leurs frappes successives être arrêtées par le portier Steffen.

Réduits à 10 avec l'expulsion de Rastoder à la 50e, les visiteurs ont obtenu un penalty sur une faute de Soppy, transformé par Bertone à la 67e. Malgré une fin de rencontre tendue, Lausanne a tenu bon pour ne pas concéder une 2e contre-performance à 11 contre 10 après leur défaite à St-Gall dimanche dernier.

Bâle et St-Gall se quittent sur un score vierge

Au Parc St-Jacques, ni St-Gall (2e de SL) ni Bâle (4e) ne sont parvenus à inscrire le moindre but après 90 minutes. Un résultat qui ne satisfait personne: les Rhénans réalisent ainsi un 4e match sans victoire en Super League, tandis que les Brodeurs manquent ainsi une belle opportunité d'effectuer un rapproché avec Thoune (31 pts), restant à 3 points de la tête du classement.

Bâle – St-Gall 0-0

Bâle – St-Gall 0-0

Super League | 15ème journée | Saison 25/26

30.11.2025

Nouveau succès de prestige : le LS fait plier le leader Thoune en 16 minutes