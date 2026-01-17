  1. Clients Privés
Super League Le LS à l’assaut du top six, avec les Young Boys en ligne de mire

ATS

17.1.2026 - 04:01

La 20e journée de Super League verra samedi un duel entre le LS et YB. Les Vaudois, 7es, essaieront de revenir sur les Bernois, 6es.

Peter Zeidler espère bien revenir sur YB et la 6e place
Peter Zeidler espère bien revenir sur YB et la 6e place
ATS

Keystone-SDA

17.01.2026, 04:01

17.01.2026, 08:06

Conference League. Verdict du tirage, le LS hérite d’un adversaire tchèque

Conference LeagueVerdict du tirage, le LS hérite d’un adversaire tchèque

Vainqueurs de Servette à la Praille 1-0, les Vaudois ont commencé l'année du bon pied. Ils connaissent également leur adversaire en seizièmes de finale de la Conference League (Sigma Olomouc) et peuvent donc se concentrer sur le championnat avec ce déplacement à Berne.

Super League. Sion avait à cœur de gagner, Lausanne garde la main sur le Léman

Super LeagueSion avait à cœur de gagner, Lausanne garde la main sur le Léman

Il y a cinq points d'écart entre les hommes de Peter Zeidler (24 pts) et les Jaune et Noir (29). YB couche sur deux revers sévères, 6-2 et 3-0. Leur défense inquiète, mais les Vaudois font parfois preuve d'inconstance.

St-Gall chasse Thoune

A Winterthour, St-Gall a une belle occasion de revenir à hauteur du leader Thoune qui joue dimanche. Dans le dernier match, Lucerne accueille Lugano. Lucerne reste sur un succès probant 4-0 à Lausanne, alors que les Tessinois ont enchaîné trois victoires avant Noël.

"On veut voir Gaoussou Diakité progresser"

Les dirigeants maliens ont de belles attentes sur l'attaquant du Lausanne-Sport. En marge de la Coupe d'Afrique des Nations, entraîneur et responsable de la sélection donnent leur avis sur le joueur de 20 ans.

16.01.2026

