  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Le LS s’écroule face à Lucerne, Kasami marque un joli but avec Winterthour

ATS

2.5.2026 - 20:01

Dans un match sans enjeu du Relegation Group, Lausanne s'est incliné à domicile 3-1 devant Lucerne samedi. Zurich a lui perdu deux points à Winterthour.

Lausanne-Sport – Lucerne 1-3

Lausanne-Sport – Lucerne 1-3

Super League | 35ème journée | Saison 25/26

02.05.2026

Keystone-SDA

02.05.2026, 20:01

02.05.2026, 20:41

Les joueurs de la Tuilière ont été les premiers à marquer grâce à Roche à la 19e. L'arbitre a eu besoin de la VAR pour valider cette réussite à la limite du hors-jeu. Chaque équipe a eu sa mi-temps et le LS a subi durant les 45 dernières minutes.

Sow a malheureusement dévié un centre lucernois dans les buts de Letica à la 53e. Et honnêtement, les Vaudois venaient d'être sauvés par la transversale sur un tir de Di Giusto quelques secondes auparavant. Les joueurs de Suisse centrale ont trouvé la faille une deuxième fois à la 66e. Sur un long ballon, la défense lausannoise a mal relancé et Vasovic a pu crucifier les Vaudois d'une frappe facile.

Les Lucernois vont ajouter un troisième but à la 93e grâce encore une fois à Vasovic sur un contre rondement mené.

Dans l'autre match de cette 35e journée, Zurich a dû se contenter du nul face à la lanterne rouge Winterthour 2-2. Avec 35 points, les Zurichois ont encore huit points d'avance sur GC. Dimanche, les Sauterelles (27 pts) reçoivent Servette et ne peuvent pas se permettre d'égarer des points sous peine d'être certain de devoir lutter pour leur maintien.

Winterthour – Zurich 2-2

Winterthour – Zurich 2-2

Super League | 35ème journée | Saison 25/26

02.05.2026

Les plus lus

Inceste: «Je garde le souvenir de l'odeur, des sensations, des images...»
Idylle au Tribunal fédéral: une relation interdite ?
Une foule immense pour fêter le titre de Fribourg-Gottéron
Pourquoi ce village n'existe pas sur Google Maps
La Grèce a vécu le 1er mai le plus froid depuis 70 ans
Crash d'un avion militaire: pilote et copilote en détention