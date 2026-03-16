Peter Zeidler en est convaincu: le Lausanne-Sport peut encore performer en cette fin de saison de Super League. Malgré la défaite 2-0 face à YB dimanche, ses joueurs doivent «montrer un autre visage». De leur côté, les Bernois ont l'obligation de retrouver de la constance s'ils veulent se qualifier pour une 13e phase européenne de rang.

Peter Zeidler et son LS ont dit adieu au top 6 dimanche en Super League. IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA, par Lucien Ferreño ATS

Après la fin de l'aventure en Conference League, c'est au tour du rêve du Championship Group de s'évaporer pour Zeidler et Cie. Seule équipe de Suisse à avoir dépassé une phase de ligue sur le plan continental, le LS s'est montré bien moins étincelant en championnat, au point d'avoir la certitude de ne pas pouvoir jouer les places européennes à l'issue de la 30e journée déjà.

Une déception «immense»

Insatisfait de la performance de son équipe face à YB, le technicien allemand a asséné au terme de la rencontre qu'il y a encore «beaucoup de choses à jouer, à commencer par le maintien, qui n'est pas assuré malgré nos 36 points et nos deux victoires à Zurich (réd. contre le FCZ et GC). Nous devons encore progresser tant individuellement qu'en tant qu'équipe.»

Si la déception du coach est «immense» au terme d'un match abordé «comme une finale», les remords ont commencé au soir de l'élimination face au Sigma Olomouc à la Tuilière. «Au niveau de l'Europe, nous avons aussi de grands regrets car la victoire contre les Tchèques était possible. Ce n'était pas seulement un grand rêve, mais aussi un objectif concret, celui de jouer Mayence, de jouer un 8e de finale de Conference League», s'est rappelé Zeidler.

Surmonter la déception

Loin du faste des soirées européennes, l'Allemand de 63 ans doit désormais accompagner ses joueurs vers des objectifs plus pragmatiques, à commencer par regagner à domicile, performance inédite en Super League depuis sept matches et une victoire 2-1 face à Thoune le 30 novembre. «Nous devons montrer un autre visage, surtout lorsque nous jouons devant près de 10'000 personnes comme aujourd'hui, a-t-il martelé. J'espère que nous allons bientôt regagner à la Tuilière, c'est toujours plus important qu'à l'extérieur où il n'y a parfois que 200 ou 300 supporters avec nous.»

Au-delà de s'assurer mathématiquement de rester en première division, l'enjeu principal est surtout de préparer la saison prochaine. «Nous voulons montrer beaucoup d'autres choses, et je suis persuadé que nous pouvons le faire. Et ça recommence demain matin», s'est réjoui le technicien. Les Lausannois feront encore face à Lucerne, Winterthour et Sion avant d'aborder les cinq dernières journées.

YB peut souffler...

De son côté, le technicien d'YB Gerardo Seaone s'est réjoui d'avoir contrecarré les velléités lausannoises de relancer la course au top 6. La défaite surprise de Lucerne (7e, 36 points comme le LS) face à Winterthour 2-1 dimanche soir assure aux Bernois un matelas de neuf unités et leur permet de regarder vers le haut du classement.

A égalité avec Sion (45 points), YB n'est qu'à quatre points de la 3e place de Lugano. Le coach bernois peut également compter sur le retour en force de son talent offensif Alvyn Sanches, déjà auteur de cinq buts et de deux passes décisives en 2026, envers qui il n'a pas été avare en compliments: «Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ce dont il est capable. Lorsqu'il arrive dans les 16 derniers mètres, il a un bon instinct à la finition.»

...malgré un manque de régularité

L'ex-Lausannois, auteur d'un doublé face à son club formateur dimanche, est l'une des clés pour permettre aux Bernois de gagner en constance, eux qui ne sont pas parvenus à enchaîner plus de deux succès d'affilée en championnat depuis le début de la saison.

A huit journées du terme, YB n'est pas assuré de terminer sur le podium de Super League, résultat synonyme de compétition continentale. Une non-participation à une phase qualificative de Coupe d'Europe serait du jamais-vu pour l'équipe de la capitale depuis l'exercice 2012/13. Si le spectre du Relegation Group n'est plus là pour hanter Seoane et sa troupe, les matches à enjeux risquent de s'égrener jusqu'au bout.