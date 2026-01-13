L’attaquant allemand du FC Lugano, Kevin Behrens, a présenté ses excuses après avoir bousculé et insulté son coéquipier Georgios Koutsias lors d’un match amical contre le Viktoria Plzeň vendredi dernier. Le club tessinois a déjà réagi et pris des mesures disciplinaires.

Behrens se la prende con Koutsias 09.01.2026

Syl Battistuzzi Clara Francey

Lors dudit match amical disputé en Espagne, Kevin Behrens s’est rendu coupable d’un improbable dérapage à la 72e minute de jeu. L’attaquant luganais a bousculé, puis insulté - «Espèce de petit dégénéré, tais-toi !» - son coéquipier Georgios Koutsias, sur fond de désaccord tactique lié au pressing, selon la «RSI».

Dans un communiqué publié lundi soir, le club a fermement rappelé que cet accès de colère n’était pas compatible avec ses valeurs. «Indépendamment de la nervosité et des émotions liées à une compétition sportive, une telle réaction n’est pas tolérable et ne devrait jamais se produire, encore moins de la part d’un professionnel expérimenté comme Kevin Behrens», écrit le FC Lugano.

Le joueur de 34 ans a ensuite présenté ses excuses : «Je souhaite m’excuser pour ce qui s’est passé, en premier lieu auprès de Koutsias. Mon comportement à son égard était injuste et inacceptable, tout comme les insultes que j’ai utilisées. J’en assume l’entière responsabilité. Je présente également mes excuses à mes coéquipiers ainsi qu’au club. Quelle que soit la tension du moment, je n’aurais jamais dû me permettre un tel comportement.»

Le club conclut en précisant que des mesures disciplinaires appropriées ont été décidées, conformément aux règles internes de l’équipe.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News.