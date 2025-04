Le nouveau show signé Xherdan Shaqiri : «Quelque chose a mûri»

Auteur d’un but et de trois passes décisives, Xherdan Shaqiri a été le grand artisan de la large victoire (5-0) du FC Bâle contre Yverdon Sport lundi lors de la 33e journée de Super League. «Désormais, nous pouvons commencer à calculer», s’est réjoui le joueur bâlois, en tête du championnat avec son équipe avant l’entame de la phase finale.

Xherdan Shaqiri a une fois de plus montré la voie au FC Bâle. Lundi, le lutin rhénan a à nouveau fait état de tout son talent, et c’est Yverdon Sport qui en a fait les frais cette fois-ci. Le joueur de 33 ans a d’abord doublé la mise (27e), avant d’offrir deux caviars (une sublime ouverture à la 30e, puis un assist suite à un petit pont à la 37e) à Bénie Traoré pour donner au score des allures de correction avant la pause.

Loin d’être rassasié après l’heure du thé et toujours autant inspiré, «XS» a conclu son récital en délivrant une merveille de passe du talon sur le 5-0 de Philip Otele (56e). La star bâloise avait forcément le sentiment d’avoir accompli sa mission au terme de la rencontre. «Je pense qu'aujourd'hui nous avons fait nos devoirs. C'était le plus important, prendre les trois points. En terminant la première partie de la saison par une victoire, nous pouvons maintenant commencer à calculer», a reconnu Shaqiri au micro de nos collègues alémaniques de «blue Sport».

L'actuel meilleur artificier du championnat (14 buts et 17 passes décisives) a en effet toutes les cartes en mains pour apporter un premier titre au FC Bâle en Super League depuis 2017. Le club des bords du Rhin possède actuellement six points d’avance sur son dauphin, le Servette FC, à cinq matches du terme. «Nous avons terminé la première partie de la saison à la première place et c'est déjà quelque chose de très grand. Nous savons où nous étions les années précédentes. Cela nous donne un coup de pouce pour les prochaines finales», a estimé Shaqiri.

«Nous faisons tout pour représenter au mieux le FC Bâle»

En enchaînant ses performances XXL depuis plusieurs mois, l’ancien international suisse (125 sélections) a parfaitement su répondre à ceux qui doutaient de son niveau lors de son retour au bercail l’été dernier. Son association avec Traoré et Otele fait également trembler toutes les défenses du pays. «Petit à petit, quelque chose a mûri», a expliqué Shaqiri. «On voit que nous nous comprenons aveuglément sur le terrain. Nous espérons que cela va continuer.»

Ce dernier a par ailleurs loué l’état d’esprit de son équipe, qui n’a rien lâché lundi malgré un score fleuve. «Nous n'avons encore une fois pas encaissé de but. Cela montre que nous travaillons ensemble jusqu'à la dernière seconde. Nous faisons tout pour remporter les trois points et représenter au mieux le FC Bâle. Nous avons à nouveau fourni une grande performance d'équipe.»

Servette, qui sera le premier adversaire à se dresser sur la route de Xherdan Shaqiri et de Bâle dans le «Championship Group» le 4 mai prochain, est prévenu...