Le patron des arbitres l’affirme : «Cela n'aurait pas dû se produire»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Erreur de la VAR à Bâle - YB Le patron des arbitres l’affirme : «Cela n'aurait pas dû se produire»

Luca Betschart

7.8.2025

Entraîneur des Young Boys, Giorgio Contini s'est énervé à l’issue du match de Super League contre Bâle, perdu 4-1, à cause du penalty accordé au FCB. Il évoque une «erreur de jugement évidente». Le patron des arbitres, Daniel Wermelinger, l’a confirmée à son tour chez nos collègues alémaniques.

Edimilson Fernandes voit rouge et gifle un adversaire

Edimilson Fernandes voit rouge et gifle un adversaire

Edimilson Fernandes a perdu ses nerfs mercredi au Parc St-Jacques. Lors d’une scène litigieuse face au FC Bâle, le Valaisan des Young Boys a en effet giflé son adversaire Dominik Schmid. Il a alors été expulsé, précipitant la défaite des siens (4-1).

07.08.2025

Luca Betschart

07.08.2025, 12:10

07.08.2025, 14:08

«C'est inacceptable. Il en va de notre travail d'entraîneurs. Au final, cela ne sert à rien que la ligue présente des excuses», s'est énervé Giorgio Contini, coach d'YB, après la défaite 4-1 sur le terrain du FC Bâle mercredi, à propos du corps arbitral. La raison de sa colère fait suite à une scène survenue après 55 minutes de jeu.

Super League. Shaqiri et le FC Bâle trop forts pour les Young Boys

Super LeagueShaqiri et le FC Bâle trop forts pour les Young Boys

Xherdan Shaqiri de Bâle dévie un centre de Léo Leroy d'un coup de talon, envoyant le ballon sur la main d'Edimilson Fernandes. Après consultation de la VAR, l'arbitre Luca Cibelli accorde un penalty. «Une décision clairement erronée», a alors pesté Contini peu après le coup de sifflet final.

«La VAR était trop focalisée sur la faute de main»

En effet, Shaqiri est hors-jeu au moment de la remise du ballon par Leroy. C'est ce qu’a confirmé le patron des arbitres au sein de l’ASF, Daniel Wermelinger, à blue Sport : «A la 56e minute, une situation de jeu qui s'est produite a nécessité une intervention de la VAR. Une faute de main punissable d'un joueur d'YB n'a pas été reconnue sur le terrain. La VAR a vérifié et a conclu, à juste titre, qu'il s'agissait d'une faute de main punissable qui entraînait un penalty. Toutefois, avant cette action, une position de hors-jeu punissable d'un joueur bâlois n'a pas été vérifiée, contrairement à la procédure VAR prévue».

Après une erreur de la VAR. La gifle controversée d’Edimilson Fernandes qui a condamné YB

Après une erreur de la VARLa gifle controversée d’Edimilson Fernandes qui a condamné YB

Et d'ajouter : «Tant la VAR que son assistant étaient trop focalisés sur la faute de main et n'ont pas vu la position de hors-jeu préalable. Cela n'aurait pas dû se produire. La VAR aurait dû montrer à l'arbitre non seulement la main, mais aussi la situation de hors-jeu».

Amer pour YB : si la VAR avait reconnu la position de hors-jeu de Shaqiri, non seulement le penalty n'aurait pas été prononcé, mais l’expulsion d'Edimilson Fernandes qui s'en est suivie n'aurait également pas eu lieu.

Super League. Edimilson Fernandes lourdement suspendu après sa gifle

Super LeagueEdimilson Fernandes lourdement suspendu après sa gifle

Une image générée par l'IA de la SRF : Shaqiri est hors-jeu sur le centre de Leroy.
Une image générée par l'IA de la SRF : Shaqiri est hors-jeu sur le centre de Leroy.
Screenshot SRF

Les temps forts du match

Bâle – YB 4-1

Bâle – YB 4-1

Super League | 4ème journée | Saison 25/26

06.08.2025

Les plus lus

Une grosse intervention policière a eu lieu devant l'UBS
Le vrai contenu de la note de Parmelin sur les douanes
Le patron des arbitres l’affirme : «Cela n'aurait pas dû se produire»
Le coup de massue se confirme : aucun accord annoncé !
La Suisse veut encore discuter et ne risposte pas «pour l'instant»