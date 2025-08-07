Le patron des arbitres l’affirme : «Cela n'aurait pas dû se produire»

Entraîneur des Young Boys, Giorgio Contini s'est énervé à l’issue du match de Super League contre Bâle, perdu 4-1, à cause du penalty accordé au FCB. Il évoque une «erreur de jugement évidente». Le patron des arbitres, Daniel Wermelinger, l’a confirmée à son tour chez nos collègues alémaniques.

«C'est inacceptable. Il en va de notre travail d'entraîneurs. Au final, cela ne sert à rien que la ligue présente des excuses», s'est énervé Giorgio Contini, coach d'YB, après la défaite 4-1 sur le terrain du FC Bâle mercredi, à propos du corps arbitral. La raison de sa colère fait suite à une scène survenue après 55 minutes de jeu.

Xherdan Shaqiri de Bâle dévie un centre de Léo Leroy d'un coup de talon, envoyant le ballon sur la main d'Edimilson Fernandes. Après consultation de la VAR, l'arbitre Luca Cibelli accorde un penalty. «Une décision clairement erronée», a alors pesté Contini peu après le coup de sifflet final.

«La VAR était trop focalisée sur la faute de main»

En effet, Shaqiri est hors-jeu au moment de la remise du ballon par Leroy. C'est ce qu’a confirmé le patron des arbitres au sein de l’ASF, Daniel Wermelinger, à blue Sport : «A la 56e minute, une situation de jeu qui s'est produite a nécessité une intervention de la VAR. Une faute de main punissable d'un joueur d'YB n'a pas été reconnue sur le terrain. La VAR a vérifié et a conclu, à juste titre, qu'il s'agissait d'une faute de main punissable qui entraînait un penalty. Toutefois, avant cette action, une position de hors-jeu punissable d'un joueur bâlois n'a pas été vérifiée, contrairement à la procédure VAR prévue».

Et d'ajouter : «Tant la VAR que son assistant étaient trop focalisés sur la faute de main et n'ont pas vu la position de hors-jeu préalable. Cela n'aurait pas dû se produire. La VAR aurait dû montrer à l'arbitre non seulement la main, mais aussi la situation de hors-jeu».

Amer pour YB : si la VAR avait reconnu la position de hors-jeu de Shaqiri, non seulement le penalty n'aurait pas été prononcé, mais l’expulsion d'Edimilson Fernandes qui s'en est suivie n'aurait également pas eu lieu.

Une image générée par l'IA de la SRF : Shaqiri est hors-jeu sur le centre de Leroy. Screenshot SRF

