«Acte inacceptable»Le Servette FC condamne avec «fermeté» l'incident lié aux CFF
Le Servette FC condamne «avec la plus grande fermeté» le recours à des engins pyrotechniques en gare de Lausanne qui a provoqué d'importantes perturbations sur le réseau ferroviaire vaudois. Le club parle d'un «acte isolé» et promet de collaborer avec les CFF et les autorités compétentes.
Keystone-SDA
16.02.2026, 15:21
16.02.2026, 17:35
ATS
«De tels agissements sont contraires aux valeurs que nous défendons et que notre institution s’emploie à promouvoir», a affirmé lundi le Servette FC. Selon lui, cet acte serait «isolé». Le club souhaite que le responsable soit identifié et réponde de ses actes devant la justice.