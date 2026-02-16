  1. Clients Privés
«Acte inacceptable» Le Servette FC condamne avec «fermeté» l'incident lié aux CFF

ATS

16.2.2026 - 15:21

Le Servette FC condamne «avec la plus grande fermeté» le recours à des engins pyrotechniques en gare de Lausanne qui a provoqué d'importantes perturbations sur le réseau ferroviaire vaudois. Le club parle d'un «acte isolé» et promet de collaborer avec les CFF et les autorités compétentes.

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé après la rupture d'une quarantaine de câbles en gare de Lausanne.
Le trafic ferroviaire est fortement perturbé après la rupture d'une quarantaine de câbles en gare de Lausanne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.02.2026, 15:21

16.02.2026, 17:35

«De tels agissements sont contraires aux valeurs que nous défendons et que notre institution s’emploie à promouvoir», a affirmé lundi le Servette FC. Selon lui, cet acte serait «isolé». Le club souhaite que le responsable soit identifié et réponde de ses actes devant la justice.

Super League. Un derby lémanique entre spectacle, contestation et frustration

Super LeagueUn derby lémanique entre spectacle, contestation et frustration

Lausanne-Sport – Servette 3-3

Lausanne-Sport – Servette 3-3

Super League | 25ème journée | Saison 25/26

15.02.2026

