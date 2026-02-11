  1. Clients Privés
Super League Le Servette FC doit rebondir à Lugano

ATS

11.2.2026 - 04:01

Trois jours après une défaite cuisante face au leader Thoune (3-1), le Servette FC a l'occasion de se relancer en Super League. Les Grenat se rendent au Tessin pour affronter Lugano mercredi (20h30).

Jérémy Guillemenot, Lilian Njoh et les Grenat sont en difficulté en Super League.
Jérémy Guillemenot, Lilian Njoh et les Grenat sont en difficulté en Super League.
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

11.02.2026, 04:01

11.02.2026, 07:07

Battre les Bianconeri (2es, 41 pts) ne sera toutefois pas chose aisée pour ces Genevois (8es, 25 pts) toujours aussi inconstants. Lugano, invaincu lors de ses neuf derniers matches, n'a en effet plus perdu un match de championnat depuis le 26 novembre.

Super League. Mais qui peut stopper Thoune ? Servette boit la tasse à La Praille

Super LeagueMais qui peut stopper Thoune ? Servette boit la tasse à La Praille

Le dernier duel entre les deux équipes avait d'ailleurs souri aux hommes de Mattia Croci-Torti (4-2) après un départ canon – 3-0 après 24 minutes. Depuis ce 14 décembre, le bilan servettien est bien terne: une victoire, trois nuls et deux défaites.

Deux autres affiches sont au programme de cette 24e journée de Super League: un derby zurichois entre le FCZ et la lanterne rouge Winterthour, et un classique du championnat entre Saint-Gall et Young Boys.

