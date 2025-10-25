L'électrochoc a presque fonctionné pour Winterthour

L'électrochoc a presque fonctionné à la Schützenwiese. Quelques jours après le limogeage d'Uli Forte et le retour de Patrick Rahmen, Winterthour a cru battre Lucerne, mais s'est fait rejoindre in extremis samedi (2-2).

Winterthour – Lucerne 2-2 Super League | 10ème journée | Saison 25/26 25.10.2025

Keystone-SDA ATS

Un but contre son camp de Souleymane Diaby (91e) a crucifié les Zurichois, qui ont longtemps cru tenir leur premier succès de la saison en Super League. Andrin Hunziker (13e) et Nishan Burkart (23e) ont mis les Zurichois sur orbite en première mi-temps face à des Lucernois aux abonnés absents.

Adrian Grbic a redonné espoir aux hommes de Mario Frick en transformant un penalty peu après l'heure de jeu (65e). Et à force de reculer, «Winti» a fini par craquer dans le temps additionnel.

Patrick Rahmen devra donc attendre un peu avant de mener à nouveau le petit club de Super League vers la victoire. L'entraîneur bâlois a fait son retour cette semaine, un an et demi après avoir mené Winterthour à la 6e place de Super League.