Thoune, «moqué» et «pas pris au sérieux», proche de l’impensable

Le FC Thoune est tout proche d'un exploit majeur. Leonardo Bertone, un des leaders de l'équipe bernoise, et le meilleur buteur Elmin Rastoder expliquent comment l'un des principaux candidats à la relégation a dominé la saison de Super League. Interview.

Elmin Rastoder et Leonardo Bertone peuvent assurer un premier titre national au FC Thoune dès samedi. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Michael Lehmann ATS

Elmin Rastoder et Leonardo Bertone, le Championship Group débute ce week-end, mais l'issue semble déjà connue: avec une victoire samedi contre Lugano (20h30 à Thoune), vous décrocheriez le premier titre de champion de l'histoire du club. Qu'est-ce que cela vous inspire?

Elmin Rastoder: «Rien que d'y penser, j'ai la chair de poule. Nous avons travaillé toute la saison pour ce moment. Cette avance de 14 points à cinq journées de la fin souligne notre qualité. Maintenant, c'est à nous de faire le dernier pas.»

Leonardo Bertone: «Je ressens une grande fierté pour l'équipe, le club, mais aussi pour moi-même. En Challenge League, on s'est souvent moqué de nous, on disait que nous ne jouions pas un football attractif. Cette année, nous avons dominé la Super League. Nous pouvons en être fiers, car nous avons toujours cru en nous.»

Lugano est la seule équipe contre laquelle vous avez un bilan négatif cette saison en championnat (une victoire, deux défaites). À quoi vous attendez-vous samedi?

ER: «Lugano est une équipe solide, avec de très bons joueurs. Mais notre dernière défaite 1-0 contre eux était vraiment malheureuse. Nous aurions dû gagner.»

LB: «Lugano dépend beaucoup de la forme individuelle de ses joueurs. Quand ils sont bons, ils sont excellents. Mais dans un jour moyen, ils sont prenables. Nous devons être agressifs, cela ne leur plaît pas. Si nous imposons notre intensité, nous équilibrerons le bilan.»

Fin juillet, Thoune avait commencé la saison avec une victoire 2-1 contre ces mêmes Luganais. Vous, Leonardo Bertone, aviez marqué les deux buts. Était-ce un déclic?

LB: «Le déclic est venu encore plus tôt. Nous avions déjà affronté des équipes de Super League en matches amicaux et vu que nous pouvions rivaliser. Mais cette première victoire à Lugano a clairement renforcé notre confiance.»

Si vous n'obtenez pas les trois points samedi, le titre pourrait être acquis indirectement dimanche, en cas de faux-pas de Saint-Gall chez les Young Boys. Un public viewing est déjà prévu...

ER: «Mais nous préférons faire la décision sur le terrain. Le stade sera à guichets fermés. Ce serait magnifique de fêter le titre avec les supporters.»

Comment ressentez-vous l'ambiance actuelle à Thoune?

ER: «C'est incroyable. Quand on va manger en ville, les gens viennent sans cesse nous féliciter. On voit la joie dans leurs yeux, ça me motive énormément.»

On dit que les habitants de l'Oberland bernois sont plutôt réservés face à l'euphorie. Vrai?

LB: «Oui. C'est très stable ici, dans les deux sens. Quand ça allait moins bien, il n'y avait pas de panique. Et maintenant, tout le monde est heureux, mais reste humble. C'est notre mentalité: nous avons travaillé calmement et progressé étape par étape.»

«C'est gratifiant que notre travail soit reconnu au-delà des frontières» Leonardo Bertone

Le succès du FC Thoune fait parler à l'international. Quelles réactions avez-vous reçues?

LB: «Des demandes des États-Unis, d'Angleterre, d'Italie... Un média allemand est venu à Thoune. C'est gratifiant que notre travail soit reconnu au-delà des frontières.»

Après votre dernière victoire, votre entraîneur Mauro Lustrinelli regrettait qu'on réduise souvent Thoune à du «kick and rush». Vous êtes d'accord?

ER: «Si tous les adversaires pensent savoir comment nous jouons mais n'arrivent pas à nous contrer, c'est qu'il y a plus que de longs ballons.»

LB: «C'est presque un compliment. Cela veut dire que nous avons perfectionné ce système. De l'extérieur, cela peut sembler simple, mais nous savons exactement où chaque ballon doit aller. Si les adversaires ne trouvent pas de solution pour y faire face, c'est plutôt à eux de se remettre en question.»

La pression a-t-elle changé avec votre avance au classement?

LB: «Beaucoup s’attendaient à ce que nous craquions. Mais nous sommes restés sereins. Dans le vestiaire, nous sommes comme des meilleurs amis, rien ne vient facilement ébranler cela. Alors que la moitié de la ligue parlait du titre, nous nous sommes simplement concentrés sur le travail quotidien. La pression pesait plutôt sur la concurrence.»

Comment gérez-vous la tension avant un match aussi important?

LB: «Avant, j'enchaînais les techniques de relaxation, parfois à outrance. Aujourd'hui, j'essaie simplement de profiter du moment.»

ER: «Moi aussi. Trop méditer me crispe. J'ai besoin d'une routine. Le jour du match, on mange ensemble, on boit un café, puis on joue aux cartes. La concentration vient qu'on arrive au stade.»

Mauro Lustrinelli est là depuis quatre saisons. Comment maintient-il l'équipe?

ER: «Je ne suis ici que depuis deux saisons, mais je peux dire qu'il a fait de nous une équipe soudée. Sur le terrain, il est intransigeant et exige 100%. Mais il accorde aussi beaucoup d'importance aux relations humaines. Cet hiver, nous n'avons pas suivi un stage d’entraînement classique à la plage, mais dans un chalet de montagne. Hier encore (réd: mercredi), il nous a tous invités à déjeuner. Ce sont ces gestes qui créent des liens.»

«Aujourd'hui, beaucoup d'équipes manquent de cohérence» Leonardo Bertone sur les autres clubs de Super League

Que signifierait pour vous, personnellement, le titre de champion?

ER: «Hier, j'en avais presque les larmes aux yeux en y repensant. Je n'ai pas eu la vie facile et ce n'est qu'ici, à Thoune, que j'ai vraiment pu m'imposer. La montée dans l'élite était déjà indescriptible. La perspective de devenir champion de Suisse suscite des émotions que j'ai du mal à exprimer avec des mots.»

LB: «Cela signifie également énormément pour moi. J'étais à un moment où d'autres auraient peut-être abandonné, mais j'ai cru en moi. C'est le cas de beaucoup d'entre nous: presque tous les joueurs sont venus au FC Thoune pour faire leurs preuves. Nous y sommes parvenus en tant qu'équipe et nous en récoltons maintenant les fruits.»

Le FC Thoune est l'antithèse de l'idée selon laquelle seul l'argent garantit le succès. Un modèle pour les autres?

ER: «Absolument. Personne ne nous prenait au sérieux. Aujourd'hui, nous sommes en tête avec une avance considérable. Nous avons montré ce qu'il est possible de faire avec de la mentalité et un esprit d'équipe.»

LB: «J'espère que d'autres clubs réévalueront la question de la continuité. Quand on fait confiance à un entraîneur, il faut lui laisser du temps. Nous en sommes le meilleur exemple. Aujourd'hui, beaucoup d'équipes manquent de cohérence parce qu'il y a trop de changements et que différentes idées s'affrontent. L'argent est important, mais l'argent seul ne permet pas de remporter des titres.»

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