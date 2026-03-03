  1. Clients Privés
Super League Les autorités ferment la Tribune Nord pour le choc face à Zurich

ATS

3.3.2026 - 20:17

La tribune Nord des supporters restera fermée au Stade de Genève samedi lors du match entre Servette et le FC Zurich. Les autorités genevoises ont activé le niveau 3 du dispositif «Progresso» suite au comportement «irresponsable» des fans grenat le week-end dernier.

Lors du match de samedi dernier entre le Servette FC et le FC Sion, "des engins pyrotechniques ont été allumés de manière coordonnée et massive, mettant en danger la sécurité des spectateurs et des acteurs du jeu", rappelle le Conseil d'Etat genevois.
Keystone
Keystone

Keystone-SDA

03.03.2026, 20:17

Des engins pyrotechniques ont été allumés «de manière coordonnée et massive» lors du match contre Sion samedi dernier, «mettant en danger la sécurité des spectateurs et des acteurs du jeu», écrit mardi le Conseil d'Etat genevois. Et cela malgré les mesures prises à la suite de débordements et notamment d’utilisation d’engins pyrotechniques en gare de Lausanne le 15 février.

Pour les autorités genevoises, il s'agit d'"une violation des directives de sécurité, des conditions de l’autorisation de match et une défiance ouverte envers les autorités». Le canton a donc décidé d’activer des mesures de degré 3 dans le cadre du modèle en cascade «Progresso» relatif à la prévention des violences dans le sport.

Suite aux incidents de la mi-février à Lausanne, une mesure «Progresso» de niveau 2 avait été prise à l’encontre du SFC pour deux matchs. Il avait alors été explicitement précisé que toute réitération de l'usage de pyrotechnie ou de comportements violents entraînerait «des sanctions structurelles immédiates».

Actions de fans interdites

Outre la fermeture des secteurs de supporters, la police cantonale et le département des institutions et du numérique (DIN) ont décidé de l'arrêt immédiat et simultané de la vente des billets, pour éviter un déplacement des supporters vers les autres secteurs du stade. Ils interdisent aussi les actions des fans coordonnées dans et autour du stade.

Les autorités procéderont à une analyse minutieuse des images de vidéosurveillance afin d'identifier les personnes ayant allumé les fumigènes. Les mesures «Progresso» de niveau 2 (fouilles par palpation systématiques et vidéosurveillance renforcée) resteront par ailleurs en vigueur.

Citée dans le communiqué, la conseillère d'Etat en charge de la sécurité, Carole-Anne Kast, dénonce «l'obstination d'une minorité de supporters qui privilégie la confrontation à l'esprit sportif».

Le Servette FC est appelé à identifier les failles dans son dispositif de sécurité et à collaborer activement à l'identification des contrevenants. En cas de nouveaux débordements, le modèle en cascade prévoit, au niveau 4, des mesures allant jusqu'au match à huis clos. Au niveau individuel, toute infraction fera l’objet de poursuites et de sanctions appropriées, conclut le communiqué.

