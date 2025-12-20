  1. Clients Privés
Super League Les Bâlois tenus en échec par un Servette pourtant diminué

ATS

20.12.2025 - 22:25

Diminué par de nombreuses absences, Servette est revenu de Bâle avec un point en obtenant le nul 1-1 lors de la 19e journée de Super League. Ce résultat ne fait les affaires d'aucun des deux clubs.

Bâle – Servette 1-1

Bâle – Servette 1-1

Super League | 19ème journée | Saison 25/26

20.12.2025

Keystone-SDA

20.12.2025, 22:25

20.12.2025, 22:52

En cette période de fêtes, le portier bâlois Marwin Hitz s'est mué en père Noël: son incroyable boulette à la relance a offert l'ouverture du score à un Guillemenot qui n'en a presque pas cru ses yeux (29e). Bien organisés défensivement malgré l'inexpérience de plusieurs jeunes, les visiteurs ont fait déjouer des Bâlois très éloignés de leur niveau du printemps, à l'image de Shaqiri.

Les Rhénans, qui n'avaient plus marqué à domicile en championnat depuis sept semaines, ont mis fin à cette disette à la 64e par Traoré, à la conclusion d'une rare action collective réussie des tenants du titre. Mais ceux-ci n'ont pas su enchaîner et ont égaré deux nouveaux points précieux. Ce sont même les Genevois qui sont passés plus près de la victoire dans la phase finale.

Le FCB accuse ainsi huit longueurs de retard sur le leader Thoune. Quant à Servette, il reste à sept points de la barre et devra cravacher à la reprise pour se hisser dans le top 6.

