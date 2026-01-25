  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Les clubs romands n'ont pas perdu ce week-end

ATS

25.1.2026 - 20:22

Les clubs romands n'ont pas perdu lors de la 21e journée de Super League, mais seul Servette a pris trois points en s'imposant 4-2 à Saint-Gall. Tant Lausanne-Sport que Sion ont fait 1-1 à domicile, respectivement contre Grasshopper et Lucerne.

St-Gall – Servette 2-4

St-Gall – Servette 2-4

Super League | 21ème journée | Saison 25/26

25.01.2026

Keystone-SDA

25.01.2026, 20:22

Thoune a été le grand gagnant du week-end, en s'imposant 4-1 dans le derby bernois face aux Young Boys. Cette victoire porte notamment la patte de Kastriot Imeri. L'ancien Servettien, prêté avec option d'achat à Thoune par YB, a fait mal à son employeur. Il a en effet ouvert le score à la 46e avant de se muer en passeur pour Kaït (56e). Rastoder a aussi joué un rôle en vue en se faisant l'auteur d'un doublé (62e/84e).

Thoune compte désormais ainsi sept points d'avance sur Lugano – facile vainqueur samedi 4-1 contre la lanterne rouge Winterthour – et neuf sur Saint-Gall, qui a toutefois un match en retard.

Servette renverse la table

Servette a conquis un précieux succès 4-2 à Saint-Gall. Menés 2-0 après un quart d'heure (Görtler 2e, Stanic 15e), les Genevois ont renversé la table après le repos. Guillemenot a signé un doublé (46e/80e pen) avant de servir Stevanovic pour le numéro trois (83e).

Douline (92e) a ponctué la superbe seconde période des visiteurs, qui ont ainsi empoché trois points bienvenus dans l'optique de la lutte pour figurer dans le top 6. Leur retard sur YB (6e) s'est réduit à cinq longueurs.

Super League. Un Servette à deux visages renverse Saint-Gall, le «Shaq» terrasse le FCZ

Super LeagueUn Servette à deux visages renverse Saint-Gall, le «Shaq» terrasse le FCZ

Shaqiri voit triple

Au Letzigrund, le Klassiker a été très animé entre Zurich et Bâle, qui s'est imposé 4-3 après avoir été mené deux fois. Xherdan Shaqiri, auteur d'un triplé dont la réussite décisive à la 94e, a peut-être sauvé la place de l'entraîneur Ludovic Magnin sur le banc rhénan.

Le FCZ a mené après des réussites de Phaëton (1re) et Keny (43e/pen), mais les Bâlois ont égalisé grâce à Shaqiri (11e/45e). Otele a ensuite donné l'avantage aux visiteurs (51e) avant que Reverson ne remette le FCZ à égalité (64e). Mais Bâle a eu le dernier mot.

Lausanne et Sion accrochés chez eux

Le Lausanne-Sport n'a pas réussi à signer une troisième victoire de suite en 2026, concédant le nul 1-1 à domicile contre Grasshopper. Ces deux points égarés ne constituent pas une bonne opération dans l'optique de la lutte pour intégrer le top 6. Diakité avait mis le LS sur les bons rails, mais les hommes de Peter Zeidler ont été surpris par l'égalisation de Jensen (75e).

Super League. Lausanne-Sport freiné dans son élan par Grasshopper, Lugano déroule

Super LeagueLausanne-Sport freiné dans son élan par Grasshopper, Lugano déroule

Sion et Lucerne se sont aussi séparés sur un nul 1-1. Lucerne a pris les devants grâce à Grbic à la 19e, mais les Sédunois ont pu égaliser sur une frappe puissante de Rrhudani dans la lucarne (35e).

Sion pourra regretter d'avoir manqué une occasion de faire le plein, ce qui aurait permis aux Valaisans de prendre leurs distances avec la barre. Ils comptent désormais quatre points de plus que le Lausanne-Sport (7e). A l'opposé, l'unité obtenue par les Lucernois n'est pas forcément suffisante puisqu'ils accusent sept longueurs de retard sur le 6e rang.

Super League. Un point qui laisse Sion et Lucerne sur leur faim

Super LeagueUn point qui laisse Sion et Lucerne sur leur faim

Thoune – YB 4-1

Thoune – YB 4-1

Super League | 21ème journée | Saison 25/26

25.01.2026

Lausanne-Sport – GC 1-1

Lausanne-Sport – GC 1-1

Super League | 21ème journée | Saison 25/26

24.01.2026

Sion – Lucerne 1-1

Sion – Lucerne 1-1

Super League | 21ème journée | Saison 25/26

24.01.2026

Les plus lus

Colère à Istanbul après la découverte du corps d'une femme
La Suisse réagit avec retenue aux pressions de l'Italie
«Faire rendre des comptes à notre gouvernement» : Obama critique l’administration Trump
Tragédie sur les pistes : un snowboarder percute et tue un père de 41 ans
Trump brandit à nouveau la menace des droits de douane contre le Canada
Doublé par le Real, le Barça répond avec autorité au Camp Nou