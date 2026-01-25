Les clubs romands n'ont pas perdu lors de la 21e journée de Super League, mais seul Servette a pris trois points en s'imposant 4-2 à Saint-Gall. Tant Lausanne-Sport que Sion ont fait 1-1 à domicile, respectivement contre Grasshopper et Lucerne.

St-Gall – Servette 2-4 Super League | 21ème journée | Saison 25/26 25.01.2026

Keystone-SDA ATS

Thoune a été le grand gagnant du week-end, en s'imposant 4-1 dans le derby bernois face aux Young Boys. Cette victoire porte notamment la patte de Kastriot Imeri. L'ancien Servettien, prêté avec option d'achat à Thoune par YB, a fait mal à son employeur. Il a en effet ouvert le score à la 46e avant de se muer en passeur pour Kaït (56e). Rastoder a aussi joué un rôle en vue en se faisant l'auteur d'un doublé (62e/84e).

Thoune compte désormais ainsi sept points d'avance sur Lugano – facile vainqueur samedi 4-1 contre la lanterne rouge Winterthour – et neuf sur Saint-Gall, qui a toutefois un match en retard.

Servette renverse la table

Servette a conquis un précieux succès 4-2 à Saint-Gall. Menés 2-0 après un quart d'heure (Görtler 2e, Stanic 15e), les Genevois ont renversé la table après le repos. Guillemenot a signé un doublé (46e/80e pen) avant de servir Stevanovic pour le numéro trois (83e).

Douline (92e) a ponctué la superbe seconde période des visiteurs, qui ont ainsi empoché trois points bienvenus dans l'optique de la lutte pour figurer dans le top 6. Leur retard sur YB (6e) s'est réduit à cinq longueurs.

Shaqiri voit triple

Au Letzigrund, le Klassiker a été très animé entre Zurich et Bâle, qui s'est imposé 4-3 après avoir été mené deux fois. Xherdan Shaqiri, auteur d'un triplé dont la réussite décisive à la 94e, a peut-être sauvé la place de l'entraîneur Ludovic Magnin sur le banc rhénan.

Le FCZ a mené après des réussites de Phaëton (1re) et Keny (43e/pen), mais les Bâlois ont égalisé grâce à Shaqiri (11e/45e). Otele a ensuite donné l'avantage aux visiteurs (51e) avant que Reverson ne remette le FCZ à égalité (64e). Mais Bâle a eu le dernier mot.

Lausanne et Sion accrochés chez eux

Le Lausanne-Sport n'a pas réussi à signer une troisième victoire de suite en 2026, concédant le nul 1-1 à domicile contre Grasshopper. Ces deux points égarés ne constituent pas une bonne opération dans l'optique de la lutte pour intégrer le top 6. Diakité avait mis le LS sur les bons rails, mais les hommes de Peter Zeidler ont été surpris par l'égalisation de Jensen (75e).

Sion et Lucerne se sont aussi séparés sur un nul 1-1. Lucerne a pris les devants grâce à Grbic à la 19e, mais les Sédunois ont pu égaliser sur une frappe puissante de Rrhudani dans la lucarne (35e).

Sion pourra regretter d'avoir manqué une occasion de faire le plein, ce qui aurait permis aux Valaisans de prendre leurs distances avec la barre. Ils comptent désormais quatre points de plus que le Lausanne-Sport (7e). A l'opposé, l'unité obtenue par les Lucernois n'est pas forcément suffisante puisqu'ils accusent sept longueurs de retard sur le 6e rang.

Thoune – YB 4-1 Super League | 21ème journée | Saison 25/26 25.01.2026

Lausanne-Sport – GC 1-1 Super League | 21ème journée | Saison 25/26 24.01.2026