Super League Les galères continuent pour le LS, battu à domicile par le FC Bâle

Clara Francey

1.3.2026

Moins de 70 heures après son élimination en Conference League, le Lausanne-Sport n’a pas rebondi. Il s’est incliné 2-1 devant le FC Bâle pour compromettre encore davantage sa place dans le top-6.

Lausanne-Sport – Bâle 1-2

Lausanne-Sport – Bâle 1-2

Super League | 27ème journée | Saison 25/26

01.03.2026

Keystone-ATS

01.03.2026, 15:54

01.03.2026, 16:22

A la recherche d’une victoire depuis désormais neuf matches toutes compétitions confondues, les Vaudois sont tombés à la Tuilière sous les coups d’un joueur de 18 ans qui s’affirme comme la plus belle pépite de la Super League. Quart de finaliste de la Coupe du monde M17, Giacomo Koloto a inscrit ses premiers buts en championnat pour s'imposer comme le grand homme du match.

Conference League. Désillusion pour le Lausanne-Sport, mis à la porte en barrages

Conference LeagueDésillusion pour le Lausanne-Sport, mis à la porte en barrages

Il a ouvert le score après seulement 40 secondes de jeu avant de signer un doublé le 2-1 à la 68e. L’attaquant n’a laissé aucune chance à Karlo Letica sur ses deux frappes victorieuses. Avec un tel talent, la vie sera plus simple pour Stephan Lichtsteiner.

Cette deuxième victoire après celle du 8 février contre le FC Zurich fera le plus grand bien pour l’ancien capitaine de l’équipe de Suisse. Il la doit également à la rigueur apportée en défense par Becir Omeragic. Le transfuge de Montpellier a parfaitement livré la marchandise pour sa grande première sous ses nouvelles couleurs.

Super League. L’international suisse Becir Omeragic signe avec Bâle jusqu’en 2029

Super LeagueL’international suisse Becir Omeragic signe avec Bâle jusqu’en 2029

