Une nouvelle ère s'ouvre pour les Grasshoppers. Après près de quatre ans en mains chinoises, les Américains prennent le contrôle du plus titré des clubs suisses.

Une nouvelle ère s'ouvre pour les Grasshoppers. ats

Désormais, le club zurichois de Super League appartient au Los Angeles FC. Les actions du club de Major League soccer sont entre les mains de diverses personnalités de l'économie, des médias, du sport ou du showbusiness. L'acteur Will Ferrell, l'ancien basketteur Magic Johnson, l'ancienne footballeuse Mia Hamm ou l'ancien boss de Youtube Chad Hurley figurent parmi les propriétaires du Los Angeles FC.

Ces derniers temps, le club californien, fondé en 2014 et considéré comme possédant l'effectif ayant le plus de valeur de la MLS, tente de se construire un réseau. Il avait déjà pris le contrôle du Wacker Innsbruck sur le marché européen et il a commencé un partenariat dans le développement des talents avec le Bayern Munich.

Dans la constellation du Groupe Fosun, Grasshopper n'a jamais pu se développer. Certes, les Chinois ont dépensé presque 50 millions, mais ils n'ont pas obtenu de succès marquants ni de vente spectaculaire de joueurs. Les 96,5 % de parts détenus par la propriétaire Jenny Wang ont été totalement vendues au Los Angeles FC.

obe, ats