Super League Les Grenat défient le leader thounois samedi à Genève

ATS

8.11.2025 - 04:30

Le Servette FC défie Thoune, le suprenant leader de Super League, samedi à Genève (20h30). Les Grenat chercheront à rebondir après leur défaite à Winterthour (4-2) le week-end dernier.

Micha Stevanovic (à droite) et le Servette FC retrouvent le FC Thoune de Leonardo Bertone (à gauche) samedi à Genève.
Micha Stevanovic (à droite) et le Servette FC retrouvent le FC Thoune de Leonardo Bertone (à gauche) samedi à Genève.
ATS

Keystone-SDA

08.11.2025, 04:30

08.11.2025, 07:34

Retombés dans leurs travers contre la lanterne rouge alors qu'ils semblaient lancés après deux succès consécutifs en championnat, les joueurs de Jocelyn Gourvennec tenteront de faire chuter une équipe thounoise qui reste sur cinq victoires de rang en Super League. Lors de cette série, le promu avait d'ailleurs dominé le SFC le 18 octobre dans l'Oberland bernois (3-1).

Une victoire relancerait complètement les Genevois (9es, 14 pts) dans la course au top 6, alors que Thoune (1er, 28 pts), gardera quoiqu'il arrive son fauteuil de leader à l'issue de cette 13e journée. Avec six points d'avance sur Bâle, qui accueille Lugano dimanche (14h00), les joueurs de Mauro Lustrinelli sont dans une position confortable.

Deux autres affiches sont au programme samedi sur les pelouses suisses. Les deux cancres du championnat, Winterthour et Grasshopper, s'affrontent à la Schützenwiese (18h00), tandis que Zurich (10e) accueille Lucerne (6e) au Letzigrund (18h00).

