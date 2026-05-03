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Super League Les Grenat dominent Grasshopper au Letzigrund

ATS

3.5.2026 - 18:29

Servette a décroché une nouvelle victoire, la 4e en cinq matches, dimanche face à Grasshopper. Les Grenat ont gagné 2-0 au Letzigrund et continuent de s'illustrer dans une fin de saison sans enjeu.

GC – Servette 0-2

GC – Servette 0-2

Super League | 35ème journée | Saison 25/26

03.05.2026

Keystone-SDA

03.05.2026, 18:29

03.05.2026, 18:52

Quelques semaines après avoir dominé les Sauterelles à Genève (5-0 le 21 mars), les joueurs de Jocelyn Gourvennec n'ont pas beaucoup plus tremblé sur la pelouse du barragiste. Ils ont profité de l'expulsion d'Allan Arigoni pour une grosse faute sur Bradley Mazikou, suivie dans la foulée d'un autogoal de Maximilian Ullmann, provoqué par un centre de l'inévitable Micha Stevanovic (33e).

A 11 contre 10, les Grenat ont tranquillement géré leur avantage en deuxième période, bien aidés par le 2-0 de Thomas Lopes (50e). Le jeune ailier genevois (19 ans) a inscrit son troisième but en trois matches d'une belle frappe enroulée du pied gauche.

Avec 46 points, Servette fait jeu égal avec Lucerne en «tête» du Relegation Group et peut aborder tranquillement ses trois derniers matches. Pour Grasshopper, qui sera entraîné dès lundi par Peter Zeidler, le barrage de promotion-relégation se profile toujours plus à l'horizon.

Super League. Le festival de Sion fait le bonheur de Thoune, sacré champion !

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Lugano arrache les trois points

De son côté, Lugano a arraché trois points importants en battant les Young Boys au Cornaredo (1-0). Les Tessinois ont fait la différence en fin de match sur une réussite de Renato Steffen de la tête (84e).

Cette victoire permet à Lugano (3e, 63 pts) de garder une marge de cinq points sur le FC Sion (4e, 58 pts). Les Bianconeri reviennent également à hauteur de Saint-Gall (2e, 63 pts), battu par les Valaisans un peu plus tôt dans l'après-midi.

Lugano – YB 1-0

Lugano – YB 1-0

Super League | 35ème journée | Saison 25/26

03.05.2026

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