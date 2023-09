La Swiss Football League (SFL) a fixé les horaires exacts des matches des journées 12 à 22 de la saison en cours en Super League et pour les journées 10 à 18 en Challenge League.

Les horaires des journées 12 à 22 de Super League sont connus, Keystone

Les affiches de cette deuxième tranche de 11 journées avaient été déterminées en début de saison déjà, mais désormais les horaires précis sont fixés.

Une pause de cinq semaines

Ces 11 journées se joueront entre les week-ends des 28 et 29 octobre 2023 (12e journée) et des 3 et 4 février 2024 (22e journée). La pause hivernale entraînera une interruption de 5 semaines du championnat de SL, après la 18e journée. Les seuls matches en semaine se joueront lors de la 21e journée, soit du mardi 30 janvier au jeudi 1er février 2024.

Les deux rencontres de championnat de la 5e journée, qui avaient été reportés en raison de la participation de Young Boys et de Lugano aux matches de qualification décisifs pour la participation à une phase de groupes dans les compétitions européennes (barrages), ont été programmés au mercredi 6 décembre 2023.

La fixation des 11 dernières journées (23e à 33e) de la première phase du championnat de SL aura lieu éventuellement encore avant Noël, mais au plus tard début janvier 2024.

Une exception en Challenge League

En Challenge League (ChL), le deuxième quart de la saison, avec les journées 10 à 18, se jouera selon l'habitude jusqu'à la pause hivernale. La dernière journée avant Noël aura lieu, comme en SL, le week-end du 15 au 17 décembre 2023.

Une exception concerne la 13e journée du 3 au 5 novembre 2023: les horaires des 5 rencontres de cette journée ne seront fixés précisément qu'après le déroulement du 2e tour de Coupe de Suisse (qui se jouera du 15 au 17 septembre prochain), afin de conserver, compte tenu du tirage au sort, la plus grande flexibilité pour la programmation des huitièmes de finale de Coupe et de la 13e journée de championnat, qui auront lieu l'un après l'autre au cours de la première semaine de novembre.

ATS