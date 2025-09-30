  1. Clients Privés
Super League Les outsiders Thoune et St-Gall secouent le championnat

ATS

30.9.2025 - 15:33

Après sept journées en Super League, le leader St-Gall accueille samedi le promu Thoune pour un match au sommet. Mais peut-on vraiment appeler ce duel un match au sommet ? Et la malédiction du leader va-t-elle à nouveau frapper ?

La jeune star de St-Gall Alessandro Vogt brille depuis le début de la saison.
La jeune star de St-Gall Alessandro Vogt brille depuis le début de la saison.
ats

Keystone-SDA

30.09.2025, 15:33

Samedi soir, le FC Zurich a battu St-Gall 3-1 au Letzigrund, infligeant ainsi aux Brodeurs leur 2e défaite de la saison. Moins de 24 heures plus tard, Thoune a subi le même sort en s'inclinant 4-2 dans le derby cantonal face aux Young Boys, malgré une belle bataille.

Premier contre troisième

Néanmoins, tant les St-Gallois que les Thounois sont classés parmi les trois premiers. Alors que les Brodeurs sont en tête avec 15 points, l'équipe de Mauro Lustrinelli est classée 3e avec deux points de retard, derrière YB.

Il y a quelques mois encore, rien ne laissait présager une telle issue: St-Gall a réalisé une saison en demi-teinte et a dû se contenter du Relegation Group au lieu de jouer les places européennes. Et Thoune ne s'est définitivement détaché de son poursuivant Aarau que lors des dernières journées de Challenge League pour obtenir sa promotion.

Désormais, St-Gall a l'opportunité de se maintenir à la première place en cas de victoire à domicile, indépendamment des autres matchs. Et si Thoune sort vainqueur, il est fort probable que le promu se retrouve à nouveau leader de la Super League à la fin de la 8e journée.

Super League. Après deux défaites, Young Boys se redonne des couleurs

Super LeagueAprès deux défaites, Young Boys se redonne des couleurs

De nombreuses équipes sur un pied d'égalité

A cela s'ajoute le fait que St-Gall et Thoune comptent dans leurs rangs deux des trois meilleurs buteurs actuels de la ligue, et ce malgré le départ du meilleur attaquant des Brodeurs Willem Geubbels après trois journées. La jeune star de St-Gall Alessandro Vogt et le joyau de Thoune Christopher Ibayi ont marqué cinq fois, tout comme l'attaquant d'YB, Chris Bedia.

La situation actuelle n'est donc pas une vraie surprise car il n'est pas rare que les promus démarrent la saison en fanfare. Souvent, les véritables difficultés n'apparaissent que plus tard, lorsque l'accumulation des matches fait des ravages.

D'autre part, seuls quatre points séparent la première de la septième place. Servette et Lugano, respectivement deuxième et quatrième la saison dernière et actuellement 8e et 9e, sont en net recul par rapport à leurs performances passées.

Super League. Un festival : Servette déroule face à Winterthour !

Super LeagueUn festival : Servette déroule face à Winterthour !

Le retour de la malédiction du leader

Depuis le début de la Super League, quatre équipes différentes ont déjà été en tête du classement – outre St-Gall, YB, Sion et Thoune – ce qui rappelle la saison dernière et la «malédiction du leader» évoquée à l'époque.

Au début du second tour, sept équipes différentes s'étaient déjà retrouvées en tête du classement, pour la simple et bonne raison que presque aucune d'entre elles n'était parvenue à remporter plusieurs victoires consécutives en tant que leader et à se détacher.

Ce schéma semble se répéter: aucune des quatre équipes en tête du classement n'a réussi à remporter plusieurs fois de suite les trois points en tant que leader – pas même St-Gall et Thoune.

Les hommes d'Enrico Maassen ont maintenant l'occasion de briser cette malédiction – dans un duel qui n'est certes pas un match au sommet classique comme un Bâle-YB , mais non sans charme.

Super League. Sion et Lausanne se neutralisent à Tourbillon

Super LeagueSion et Lausanne se neutralisent à Tourbillon

