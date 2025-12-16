Les Sédunois prennent l’eau en seconde période, Thoune se relance

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Les Sédunois prennent l’eau en seconde période, Thoune se relance

ATS

16.12.2025 - 22:32

Le FC Sion a fini par s'incliner mardi à Saint-Gall, lors de la 18e journée de Super League (3-1). Les Valaisans menaient 1-0 mais n'ont pas résisté au retour des Brodeurs en deuxième période.

St-Gall – Sion 3-1

St-Gall – Sion 3-1

Super League | 18ème journée | Saison 25/26

16.12.2025

Keystone-SDA

16.12.2025, 22:32

16.12.2025, 22:47

Le magnifique but d'Ilyas Chouaref n'a pas suffi. Son coup de canon, qui n'a laissé aucune chance au portier saint-gallois Lawrence Ati Zigi (21e), a propulsé temporairement le FC Sion sur le podium de Super League. A la mi-temps, la troupe de Didier Tholot, invaincue depuis cinq matches en Super League, était revenue à un point de son adversaire du soir.

Une réalité qui n'a pas duré, la faute d'abord à Aliou Baldé. Le virevoltant attaquant prêté par l'OGC Nice à Saint-Gall a rattrapé son énorme raté de la 15e minute en égalisant peu après le thé (51e). Une réussite régularisée par la VAR après l'intervention de l'arbitre assistant pour un hors-jeu inexistant.

Un jeune marque pour ses débuts

Plus offensifs, les joueurs de Suisse orientale ont fini par faire plier Anthony Racioppi. Le portier de Sion a sorti le grand jeu devant Alessandro Vogt, mais sur le corner suivant, il n'a rien pu faire devant Lukas Görtler, qui l'a fusillé à bout portant (61e).

Saint-Gall a ajouté un troisième but dans le temps additionnel, signé du néophyte Diego Besio (19 ans), qui disputait ses premières minutes en Super League.

Après deux victoires de rang, les Valaisans rechutent donc mais restent installés dans le top 6. Ils auront l'occasion de boucler leur année sur une bonne note samedi lors de la réception de la lanterne rouge Winterthour (18h00).

Thoune redémarre

Une lanterne rouge qui est toujours en besoin de points après sa défaite mardi devant le leader Thoune (4-1). Les joueurs de l'Oberland bernois ont relancé la machine après leur défaite contre Saint-Gall samedi lors du match au sommet de cette fin d'année (2-0). Ils gardent trois points d'avance sur les Brodeurs.

Ethan Meichtry et Elmin Rastoder ont donné deux longueurs d'avance à Thoune avant l'expulsion précoce de Remo Arnold (26e). Andrin Hunziker a réduit la marque pour «Winti» avant le 3-1 de Justin Roth. Dans le temps additionnel, Christopher Ibayi a entériné la 12e victoire de la saison du promu.

Winterthour – Thoune 1-4

Winterthour – Thoune 1-4

Super League | 18ème journée | Saison 25/26

16.12.2025

Les plus lus

Trump impose des restrictions d'entrée à sept nouveaux pays
La bande dessinée perd l’un des piliers de «Fluide Glacial»
Trump aurait la «personnalité d’un alcoolique», selon son éminence grise
Le fils de Rob Reiner n’est pas apte à comparaître dans l’immédiat
Les Sédunois prennent l’eau en seconde période, Thoune se relance
Un nouveau procès se profile pour Nicolas Sarkozy