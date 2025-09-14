  1. Clients Privés
Super League Les Sédunois se relancent à Winterthour, non sans frissons

ATS

14.9.2025 - 16:02

Le FC Sion a renoué avec la victoire en Super League dimanche. Les Sédunois ont résisté au retour de Winterthour pour s'imposer 3-2 sur la pelouse de la lanterne rouge.

Winterthour – Sion 2-3

Super League | 6ème journée | Saison 25/26

14.09.2025

Keystone-SDA

14.09.2025, 16:02

14.09.2025, 18:35

«Winti» était bien l'adversaire idéal pour que Sion se relance en championnat, deux semaines après la défaite 1-0 face à Bâle à Tourbillon. Mais les hommes de Didier Tholot ont quand même tremblé à la Schützenwiese.

La réduction du score d'Andrin Hunziker (85e, 3-2), entré en jeu un peu plus tôt, a donné des sueurs froides aux Valaisans qui dominaient jusqu'alors leur sujet. Le remplaçant zurichois est même passé proche d'offrir un point inespéré à son équipe, mais il a manqué le cadre à la toute fin du temps réglementaire (90e).

Les trois buts signés Rilind Nivokazi (13e), Noé Sow (32e) et Josias Lukembila (35e) en première mi-temps ont finalement suffi pour que Sion ramène les trois points de son déplacement. L'égalisation rapide des Zurichois par Elias Maluvunu (21e, 1-1) n'a pas non plus porté préjudice.

Super League. Réduits à 10, les Lausannois finissent laminés par Grasshopper

Super LeagueRéduits à 10, les Lausannois finissent laminés par Grasshopper

Derby du Rhône mercredi

Ce troisième succès en cinq matches permet à Sion de remonter au 4e rang du classement, à cinq longueurs du leader Saint-Gall. Un succès mercredi dans le derby du Rhône (match en retard de la 4e journée) contre un Servette toujours sans victoire lui permettrait même de prendre place sur le podium.

