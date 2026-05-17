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Super League Les Valaisans peuvent encore rêver de l’Europe

ATS

17.5.2026 - 20:20

Le FC Sion sera le premier supporter de Saint-Gall lors de la finale de la Coupe de Suisse. Les Valaisans ont terminé quatrièmes de Super League après un dernier match nul dimanche chez les Young Boys (3-3), mais pourraient jouer l'Europe en cas de victoire saint-galloise contre le Stade Lausanne-Ouchy dimanche prochain au Wankdorf.

Christian Constantin et Barthélémy Constantin peuvent encore espérer d’une qualification.
Christian Constantin et Barthélémy Constantin peuvent encore espérer d’une qualification.
Keystone

Keystone-SDA

17.05.2026, 20:20

17.05.2026, 20:23

Deuxième et déjà européen, Saint-Gall peut encore décrocher le billet pour l'Europa League réservé au vainqueur de la Coupe et ainsi permettre à Sion d'obtenir un sésame pour la Conference League. Sinon, ce sera le SLO qui jouera les qualifications de la C3.

La troupe de Didier Tholot avait encore une chance de s'assurer par lui-même une place européenne dimanche: il fallait pour cela dépasser Lugano, qui avait fait le plus dur en arrachant un point à Tourbillon jeudi soir. Sauf que les Bianconeri ont assuré le coup en écrasant un bien triste FC Bâle, pour leur dernière sortie au Cornaredo (4-0).

C'est donc tout le canton du Valais qui sera derrière Saint-Gall dimanche prochain au Wankdorf. Les Sédunois espèrent toujours disputer une compétition européenne pour la première fois depuis 2017 (3e tour qualificatif de l'Europa League).

Super League. Une fin frustrante pour le FC Sion : YB brise le rêve sédunois

Super LeagueUne fin frustrante pour le FC Sion : YB brise le rêve sédunois

L'étincelle Kadile

Dans le purgatoire qu'est le Relegation Group, les deux autres clubs romands de Super League, Servette et le Lausanne-Sport, auront affiché des visages bien opposés. La dernière journée a confirmé ce constat établi depuis plusieurs semaines.

Samedi ,les Grenat (8es) ont bouclé un huitième match consécutif sans défaite en s'imposant solidement 2-0 sur la pelouse du FC Zurich. Les buts ont été marqués par Jérémy Guillemenot, pour son dernier match sous le maillot grenat, et par l'intenable Junior Kadile.

Kadile, débarqué cet hiver en provenance des Pays-Bas dans un quasi-anonymat, a pratiquement modifié à lui seul la trajectoire du club genevois. Il a marqué 6 buts et délivré 10 assists en 13 matches, ce qui devrait motiver le SFC à activer l'option d'achat de l'attaquant français, prêté par le club d'Almere City.

Le LS a sombré

Lausanne a de son côté complètement lâché l'affaire une fois le maintien assuré, une impression confirmée par la cuisante défaite concédée samedi devant Grasshopper (3-1). Face à son ancien entraîneur Peter Zeidler, et dans une enceinte privée de tout supporter après les débordements du derby lémanique de mardi, le LS a livré une bien terne prestation.

Les Lausannois ont été battus par une équipe B composée principalement de jeunes joueurs zurichois, GC ayant fait le choix de laisser ses cadres au repos en vue du barrage de promotion-relégation contre Aarau (match aller lundi au Brügglifeld).

Cette décision a été vivement critiquée par la SFL, car les M21 zurichois ne sont pas présentés à leur match de 1ère ligue prévu dans le même temps.

Le LS a par ailleurs fini à 10 après l'expulsion de Theo Bair pour deux cartons jaunes. De quoi ternir un peu plus une saison dont on se souviendra uniquement pour la belle aventure européenne en Conference League.

YB – Sion 3-3

YB – Sion 3-3

Super League | 38ème journée | Saison 25/26

17.05.2026

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