Super League Les Young Boys engagent un international bosnien

ATS

12.8.2025 - 09:12

Les Young Boys ont engagé l'international bosnien Armin Gigovic (23 ans). Ce milieu de terrain, qui évoluait à Holstein Kiel, a signé un contrat de quatre ans avec le club bernois.

Keystone-SDA

12.08.2025, 09:12

12.08.2025, 09:26

Gigovic a inscrit cinq buts la saison dernière en Bundesliga. Il compte douze sélections avec la Bosnie-Herzégovine. «C'est un joueur dynamique au bénéfice d'une bonne technique. Sa mentalité va convenir à YB», a déclaré dans un communiqué Christoph Spycher, le patron du domaine sportif.

«Il va apporter de la stabilité à notre milieu de terrain, ainsi que de la créativité et de la force de pénétration», a-t-il encore ajouté.

