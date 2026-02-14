Les Young Boys ont empoché les trois points attendus en écrasant la lanterne rouge Winterthour 6-1 lors de la 25e journée de Super League. Ils prennent ainsi six points d'avance sur la barre.

YB – Winterthour 6-1 Super League | 25ème journée | Saison 25/26 14.02.2026

Keystone-SDA ATS

Meilleur buteur du championnat, Christian Fassnacht a une fois encore mis les siens sur les bons rails. Il s'est fait l'auteur d'un doublé (39e/55e) qui a fait très mal aux visiteurs. Virginius (53e), Bedia (65e), Males (82e) et Sanches (85e) ont aussi trouvé le chemin des filets. Avec ce score sans appel, les Bernois se sont rassurés après plusieurs performances décevantes.

Winterthour a sauvé l'honneur par Buess (59e). Le club de la banlieue zurichoise, dont la défense est de loin la plus perméable avec déjà 67 buts encaissés, aura sans doute bien de la peine à éviter la relégation. Il compte déjà sept longueurs de retard sur Grasshopper et douze sur Servette.