  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Les Young Boys sombrent à Lugano, Saint-Gall dompte GC

ATS

21.12.2025 - 18:27

Saint-Gall a cueilli un succès précieux en s'imposant 2-1 à Zurich contre Grasshopper lors de la 19e journée de Super League. Cela permet aux Brodeurs de rester à trois points du leader Thoune.

GC – St-Gall 1-2

GC – St-Gall 1-2

Super League | 19ème journée | Saison 25/26

21.12.2025

Keystone-SDA

21.12.2025, 18:27

21.12.2025, 18:51

Au Letzigrund, les Saint-Gallois ont décroché la totalité de l'enjeu grâce à des réussites de Baldé (28e) et Vandermersch (48e). Les Sauterelles, qui avaient provisoirement égalisé par Zvonarek (42e), n'ont pas pu éviter une défaite qui les laisse au 11e et avant-dernier rang.

Super League. Pour sa dernière sortie de l’année 2025, le LS boit le calice jusqu’à la lie !

Super LeaguePour sa dernière sortie de l’année 2025, le LS boit le calice jusqu’à la lie !

La pause hivernale arrive à point nommé pour les Young Boys. Battus 3-0 au Cornaredo par Lugano, les Bernois font peine à voir en cette fin décembre. Ils n'ont pas réagi après la claque 6-2 reçue à domicile mercredi contre GC. YB a fini à dix après l'expulsion de Janko (59e), symptomatique des errements défensifs et des nerfs à vif qui caractérisent son équipe.

Lugano a rapidement plié l'affaire. Les bianconeri ont marqué par Behrens (3e) et Steffen (16e). Ils ont manqué plusieurs occasions de saler l'addition en seconde période avant d'y parvenir par Koutsias (66e). Grâce à ce succès, Lugano se hisse sur le podium provisoire, au 3e rang avec une longueur d'avance sur Bâle et quatre sur YB.

Lugano – YB 3-0

Lugano – YB 3-0

Super League | 19ème journée | Saison 25/26

21.12.2025

Les plus lus

Sous l’impulsion de son PDG, Migros se restructure en profondeur
Il y a dix ans : le quadruple meurtre qui a ébranlé la Suisse
Donald Trump tente-t-il d'étouffer l'affaire Epstein?
Les Suisses paient 80% de plus pour les mêmes produits
Le cinéma français en deuil : l’acteur du mage des «Visiteurs» s’est éteint
Un vol Air France dérouté d’urgence suite à un «problème technique»