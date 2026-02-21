  1. Clients Privés
Super League L'heure de la dernière chance pour Servette

ATS

21.2.2026 - 04:01

C'est bientôt l'heure de la dernière chance pour le Servette FC. Les Grenat accueillent Saint-Gall samedi (18h00) avec l'ambition de s'imposer pour garder espoir de finir dans le top 6.

Le Servette FC de Samuel Mraz a remporté son dernier match face aux Saint-Gallois.
ats

Keystone-SDA

21.02.2026, 04:01

21.02.2026, 09:26

Quel meilleur adversaire pour se relancer que Saint-Gall, que le SFC a battu le 25 janvier (4-2), sa dernière victoire en date en championnat. Depuis, les Genevois ont enchaîné trois matches nuls et une défaite.

Revenu de Lausanne avec un point arraché au bout du suspense (3-3), Servette doit impérativement décrocher trois unités pour réduire l'écart avec la barre. Les Grenat ont neuf longueurs de retard sur Young Boys (6e) alors qu'il ne reste que huit journées avant la séparation du championnat en deux groupes.

En déplacement chez la lanterne rouge Winterthour (18h00), Thoune vise pour sa part une 9e victoire consécutive pour conforter un peu plus son fauteuil de leader. Un derby zurichois entre Grasshopper et le FCZ viendra clôturer cette journée de football suisse (20h30).

Super League. Un derby lémanique entre spectacle, contestation et frustration

Super LeagueUn derby lémanique entre spectacle, contestation et frustration

