Le FC Bâle n'a pas tardé à désigner le successeur de Ludovic Magnin au poste d'entraîneur. Le club rhénan a annoncé lundi soir avoir engagé un autre ex-international suisse, Stephan Lichtsteiner, qui a signé un contrat portant jusqu'à l'été 2029.

Agé de 42 ans, Stephan Lichtsteiner va donc vivre sa première expérience en tant que coach principal en première division. Il débarque à Bâle en compagnie de son assistant Pascal Bader, a précisé le FCB dans son communiqué.

Le Lucernois, ex-latéral droit aux 108 sélections en équipe de Suisse, dirigeait depuis un an et demi le club de 1re ligue de Wettswil-Bonstetten. Entre février 2022 et l'été 2024, il avait fait partie des coaches de la relève du FC Bâle.

Magnin n'a pas tenu longtemps

Viré en début d'après-midi, Ludovic Magnin avait signé un contrat de deux ans avec le FCB en juin dernier, après que Fabio Celestini avait quitté le club «de son propre gré». Mais son engagement n'aura finalement duré que quelques mois.

Le Vaudois, autre ancien latéral, a été licencié «en raison d'un manque de progression sportive», indiquait le premier communiqué. L'ex-entraîneur du Lausanne-Sport, arrivé en début de championnat, n'a pas réussi à répondre aux attentes des dirigeants de l'ambitieux club rhénan.

«Le revirement espéré ne s'est pas produit malgré une bonne préparation», a souligné le directeur sportif Daniel Stucki. «A l'heure actuelle, nous pouvons encore atteindre certains de nos objectifs», a expliqué Stucki, alors que le FCB est 4e du championnat - à 10 longueurs du leader Thoune - et encore en lice en quarts de finale de la Coupe. «C'est pourquoi nous avons décidé de prendre cette mesure, qui n'a pas été facile à prendre.»

La médiocre performance lors du dernier match d'Europa League à Salzbourg (3-1) a probablement accéléré les choses. Les maigres récents résultats à domicile en championnat ont aussi pesé lourd: lors des cinq derniers matches au Parc St-Jacques, l'équipe a concédé quatre nuls et une défaite.

Cinquième licenciement en Super League

Bâle était la quatrième étape de Ludovic Magnin en tant qu'entraîneur. Très apprécié au Parc St-Jacques pour son attitude ouverte au sein et autour du club, l'ancien latéral gauche avait débuté sur le banc il y a huit ans au FC Zurich, avec lequel il a immédiatement remporté la Coupe de Suisse.

Viré par le FCZ après un début d'exercice 2020/21 manqué, le Vaudois de bientôt 46 ans avait été engagé début 2022 au SCR Altach en Autriche, avant de revenir en Suisse à l'été 2022. Il a tout d'abord ramené le Lausanne-Sport en Super League, puis en Coupe d'Europe.

Ludovic Magnin est déjà le cinquième coach à être remercié depuis le début de saison en Super League. Avant lui, Thomas Häberli (Servette), Uli Forte (Winterthour), Mitchell van der Gaag (Zurich) et Giorgio Contini (Young Boys) avaient déjà été démis de leurs fonctions.