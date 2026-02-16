  1. Clients Privés
Super League L’international suisse Becir Omeragic signe avec Bâle jusqu’en 2029

ATS

16.2.2026 - 18:10

Becir Omeragic a été transféré Bâle en provenance de Montpellier, a annoncé lundi le club rhénan. L'international suisse a signé un contrat valable jusqu'à l'été 2029.

Keystone-SDA

16.02.2026, 18:10

16.02.2026, 18:18

Omeragic (24 ans, 7 sélections), sollicité par plusieurs clubs cet hiver, s'est engagé pour une durée de trois ans et demi à Bâle, au dernier jour du mercato hivernal en Suisse. Fin août, le champion en titre de Super League avait déjà sollicité le capitaine héraultais mais n'avait pas trouvé d'accord avec Montpellier, relégué en Ligue 2 en mai dernier.

Omeragic occupait le poste de milieu défensif ou défenseur central à Montpellier, qu'il avait rejoint libre à l'été 2023 en provenance du FC Zurich. Il s'est très vite imposé comme titulaire, disputant 80 matches (3 buts) toutes compétitions confondues.

Il a accepté l'offre du club helvétique car il ne désespère pas de participer à la prochaine Coupe du monde (11 juin – 19 juillet). Le sélectionneur Murat Yakin l'a rappelé cet automne pour participer à deux matches éliminatoires face à la Suède et au Kosovo.

Bâle occupe actuellement la 4e place du championnat avec 40 points, à 18 longueurs du leader Thoune. Le 26 janvier dernier, le club a engagé Stephan Lichtsteiner au poste d'entraîneur principal en remplacement du Vaudois Ludovic Magnin.

