Lourde amende pour Taulant Xhaka : au mieux 15'000 francs, au pire 75'000 !

Il avait craqué une torche Taulant Xhaka écope d'une nouvelle lourde amende 

ATS

11.11.2025 - 15:51

Taulant Xhaka (34 ans), qui a depuis pris sa retraite, doit payer une lourde amende pour avoir allumé une torche lors de la célébration du titre de champion du FC Bâle. Par ordonnance pénale du ministère public de Bâle, il est condamné à une peine avec sursis de 30 jours-amende à 2510 francs chacun (soit 75 300 francs) pour violation de la loi sur les explosifs.

Taulant Xhaka allume une torche pyrotechnique pour fêter le titre.

Taulant Xhaka allume une torche pyrotechnique pour fêter le titre.

Lors de la cérémonie de célébration du titre ddu FC Bâle, Taulant Xhaka a allumé une torche pyrotechnique qui lui avait été lancée par les supporters. La vidéo montre qu'il avait auparavant fait signe aux supporters de lui en donner une.

11.11.2025

Keystone-SDA

11.11.2025, 15:51

11.11.2025, 16:12

Si le jeune retraité de 34 ans ne commet aucune infraction pendant les trois ans de sa période de probation, il ne devra payer «que» l'amende de 15'000 francs.

Dérapage coûteux. Travaux d'intérêt général, amende... : Taulant Xhaka prend cher !

Dérapage coûteuxTravaux d'intérêt général, amende... : Taulant Xhaka prend cher !

