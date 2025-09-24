Le FC Lucerne a trouvé un accord avec Benfica Lisbonne pour le transfert définitif d'Adrian Bajrami (23 ans).

Der FC Luzern freut sich bekanntzugeben, dass Adrian Bajrami definitiv übernommen wird. Der 23-Jährige wechselt damit fix vom portugiesischen Spitzenklub Benfica Lissabon in die Innerschweiz und… pic.twitter.com/JqJJ6wK4EE — FC Luzern (@FCL_1901) September 24, 2025

Keystone-SDA ATS

Le défenseur, prêté en Suisse centrale depuis l'été, a signé jusqu'à fin juin 2028. Depuis son arrivée à Lucerne, Bajrami a été titulaire dans chaque match officiel de l'équipe.

«Adrian s'est intégré de manière optimale et il est déjà un pilier de notre défense», a expliqué dans un communiqué le directeur sportif Remo Meyer. Il a aussi précisé avoir trouvé une solution convenable avec Benfica pour transformer le prêt en transfert.