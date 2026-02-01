Lucerne a sauvé un point inespéré dimanche face à Saint-Gall, dans le cadre de la 22e journée de Super League. Menés 2-0 à domicile, les Lucernois sont revenus au score dans les dix dernières minutes.

Lucerne – St-Gall 2-2 Super League | 22ème journée | Saison 25/26 01.02.2026

Keystone-SDA ATS

Un doublé d'Alessandro Vogt (32e/68e), son quatrième de la saison en Super League, a mis les Brodeurs sur orbite, mais l'expulsion à la 74e d'Antonio Verinac – qui venait de remplacer Vogt -, a bouleversé la fin du match. Oscar Kabwit (86e) et Andrej Vasovic (90e+5) en ont profité pour aller chercher l'égalisation.

Ce match nul fait surtout les affaires du leader Thoune, qui garde 8 points d'avance sur Saint-Gall avant d'affronter Bâle dimanche après-midi (16h30). De son côté, Lucerne est toujours 10e, à 6 points du top 6.