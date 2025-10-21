  1. Clients Privés
Super League Lucerne dans les chiffres noirs pour la première fois en six ans

ATS

21.10.2025 - 14:18

Pour la première fois depuis 2019, le FC Lucerne enregistre un bénéfice. Il clôt l'exercice 2024/25 avec un bénéfice de 600'000 francs grâce, entre autres, aux recettes de transferts, aux recettes supplémentaires issues des activités opérationnelles et aux ventes d'actions à FCL AG.

Soulagement pour le FC Lucerne.
Soulagement pour le FC Lucerne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.10.2025, 14:18

La vente de Luca Jaquez au VfB Stuttgart pour environ six millions de francs a notamment contribué à couvrir le déficit structurel, qui reste considérable avec 7,5 millions de francs. Comme les recettes de transfert issues des ventes de Sascha Britschgi, Thibault Klidjé et Jakub Kadak ne tombent que sur le prochain exercice, les choses se présentent également bien pour 2025/26.

Bundesliga. Luca Jaquez s'est fracturé le nez lors de la première journée

BundesligaLuca Jaquez s'est fracturé le nez lors de la première journée

En 2023/24, le FCL avait terminé l'année avec une perte d'environ deux millions et demi de francs.

Le résumé vidéo du dernier match du FC Lucerne

Lucerne – Lausanne-Sport 2-2

Lucerne – Lausanne-Sport 2-2

Super League | 9ème journée | Saison 25/26

19.10.2025

