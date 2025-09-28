  1. Clients Privés
Super League Lucerne savoure un succès contre un Bâle motivé

ATS

28.9.2025 - 18:43

Lucerne a maîtrisé un FC Bâle entreprenant en s'imposant 2-1 lors de la 7e journée de Super League. Au Parc St-Jacques, les Rhénans n'ont pas su rebondir après leur défaite en Europa League mercredi.

Bâle – Lucerne 1-2

Bâle – Lucerne 1-2

Super League | 7ème journée | Saison 25/26

28.09.2025

Keystone-SDA

28.09.2025, 18:43

28.09.2025, 19:18

Alors que Lucerne venait de concéder l'égalisation par Schmid (53e), les protégés de Mario Frick ont pu compter sur Ferreira pour reprendre l'avantage à peine deux minutes plus tard. L'équipe de Ludovic Magnin n'est ensuite pas parvenue à s'offrir d'occasion franche pour arracher le nul.

Super League. Sion et Lausanne se neutralisent à Tourbillon

Super LeagueSion et Lausanne se neutralisent à Tourbillon

À l'entame du match, Bâle s'est montré proactif devant la lucarne adverse, mais c'est bien Lucerne qui a ouvert la marque avec Owusu à la 15e. Grbic a même cru tuer le suspense à la 44e, mais la VAR a confirmé que son but était hors-jeu.

