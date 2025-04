Ludovic Magnin : «Cela ne sert à rien de pleurnicher»

Le Lausanne-Sport jouera son destin en l’espace de six jours. La réception de Lugano lundi avec une place dans le top-6 en jeu et la demi-finale de Coupe de Suisse dimanche à Bâle peuvent faire de cette saison une saison magnifique.

Le Lausanne-Sport de Ludovic Magnin jouera son destin en l’espace de six jours. ats

Keystone-SDA ATS

«Au début du championnat, nous aurions signé pour jouer notre place dans le top-6 lors de cette 33e journée, sourit Ludovic Magnin. Nous sommes déterminés à faire un grand match. J’espère aussi que nous montrerons plus d’engouement dans notre jeu que lors de la première mi-temps à Winterthour.»

Battu 1-0 à la Schützenwiese, Lausanne a galvaudé une occasion en or face à la «lanterne rouge» pour prendre la main lors de ce duel à trois avec le FC Zurich et le FC St. Gall pour cette dernière place encore en jeu dans le top-6. Comme lors du 2-2 à Zurich le 2 avril où les Vaudois avaient mené 2-0 jusqu’à la 89e minute. «Cela ne sert à rien de pleurnicher, glisse l’entraîneur. Même si nous ne sommes pas maîtres de notre destin, j’ai la conviction que nous serons dans le top-6 si nous faisons le job lundi.»

On rappellera que le FC Zurich sera qualifié s’il ne perd pas à Berne contre les Young Boys et que le FC St. Gall pourrait également l'être en cas de large victoire contre le FC Sion. «Young Boys et le FC Sion sont dans une situation qui leur commande de faire un résultat lundi», remarque justement Ludovic Magnin.

Il n’empêche que le parcours cette année du Lausanne-Sport suscite bien des critiques. Troisièmes du classement à la trêve à un point seulement du Champion d’automne Lugano, les Vaudois n’ont pas livré la marchandise en 2025. Seul le FC Sion a cueilli moins de points que le Lausanne-Sport depuis le 1er janvier...

Le transfert d’Antoine Bernede à Vérone et la blessure en mars d’Alvyn Sanches offrent bien sûr des circonstances atténuantes à Ludovic Magnin. En revanche, le club aurait pu s’épargner le regrettable feuilleton autour de la reconduction automatique du contrat de Karlo Letica qui a conduit à la mise à l’écart provisoire du gardien croate. Mais ces regrets seront balayés si Lausanne gagne ses deux prochains matches. Seulement, la pente semble très rude.