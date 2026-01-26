L'entraîneur de Bâle Ludovic Magnin a été relevé de ses fonctions lundi, a communiqué le club de Super League. Le match gagné la veille 4-3 face au FC Zurich n'aura pas suffi à sauver le Vaudois.

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Magnin avait signé un contrat de deux ans avec le FCB en juin dernier après que Fabio Celestini avait quitté le club «de son propre gré». Mais son engagement n'aura finalement duré que sept mois. Le club souhaite communiquer «le plus rapidement possible» le nom de son successeur.

Ludovic Magnin a été licencié «en raison d'un manque de progression sportive», indique le communiqué. L'ex-entraîneur du Lausanne-Sport, arrivé en début de championnat, n'a pas réussi à répondre aux attentes des dirigeants du double champion de Suisse en titre.

Une stagnation dans les performances avait déjà été relevée avant la trêve hivernale, a aussi écrit le club dans son communiqué. «Le revirement espéré ne s'est pas produit malgré une bonne préparation», déclare le directeur sportif Daniel Stucki.

«A l'heure actuelle, nous pouvons encore atteindre certains de nos objectifs», a souligné Stucki, alors que le FCB est 4e du championnat - à 10 longueurs du leader Thoune - et encore en lice en quarts de finale de la Coupe. «C'est pourquoi nous avons décidé de prendre cette mesure, qui n'a pas été facile à prendre.»

Deux victoires en Europa League en 7 matches

Dès le début, l'ex-international a dû faire face à une première déception lorsque Bâle a manqué la qualification pour la Ligue des champions. Les choses ne se sont pas non plus déroulées comme prévu en Europa League, où avec seulement deux victoires en sept matches, l'équipe est sur le point d'être éliminée de la compétition.

La médiocre performance lors du dernier match à Salzbourg (3-1) a probablement accéléré les choses. Les maigres récents résultats à domicile en championnat ont aussi pesé lourd: lors des cinq derniers matches au Parc St-Jacques, l'équipe a concédé quatre nuls et une défaite.

Cinquième licenciement en Super League

Bâle était la quatrième étape de Ludovic Magnin en tant qu'entraîneur. Très apprécié au Parc St-Jacques pour son attitude ouverte au sein et autour du club, l'ancien latéral gauche avait débuté sur le banc il y a huit ans au FC Zurich, avec lequel il a immédiatement remporté la Coupe de Suisse.

Viré par le FCZ après un début d'exercice 2020/21 manqué, le Vaudois de bientôt 46 ans avait été engagé début 2022 au SCR Altach en Autriche, avant de revenir en Suisse à l'été 2022. Il a tout d'abord ramené le Lausanne-Sport en Super League, puis en Coupe d'Europe.

Ludovic Magnin est déjà le cinquième coach à être remercié cette saison en Super League. Avant lui, Thomas Häberli (Servette), Uli Forte (Winterthour), Mitchell van der Gaag (Zurich) et Giorgio Contini (YB) avaient déjà été démis de leurs fonctions.